خلال تكريمه لمحكمي بورسعيد أرض المواهب.. حبشي يؤكد دعمه الكامل للمواهب الشابة من أبناء المحافظة

شهد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مساء اليوم، حفل تكريم اللجان التحكيمية والفنية بالمسابقة الثقافية والفنية الكبرى «بورسعيد أرض المواهب» فى دورتها الأولى دورة المخرج سمير العصفورى برئاسة الفنان القدير عبد الرحيم حسن، والذي أُقيم بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا، وذلك بحضور نخبة من القيادات الثقافية والفنية، وأعضاء لجان التحكيم، وعدد من المشاركين ،



اللواء محب حبشي :يشيد بجهود لجان التحكيم خلال فترة تنفيذ المسابقة

و قد قدم الحفل الدكتورة سماح الجوهرى رئيس لجنة العلاقات العامة للمسابقة بمشاركة ثلاثة من الفائزات فى مسابقة المذيعين التى كانت ضمن مجالات المسابقة .

وأشاد المحافظ بمسابقة «بورسعيد أرض المواهب» باعتبارها منصة حقيقية لاكتشاف ودعم الطاقات الشابة وتسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم المواهب في مختلف المجالات الفنية والثقافية، تنفيذًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان.

وفي ختام الفعالية، كرم اللواء محب حبشي والفنان عبد الرحيم حسن أعضاء اللجان الفنية ولجان التحكيم، !وتوزيع الجوائز تقديرًا لجهودهم ودورهم في إنجاح المسابقة وتحكيم الأعمال المشاركة بكل حيادية ومهنية، كما جرى تكريم عدد من المشاركين المتميزين خلال فعاليات المسابقة.