وصول فريقي روسيا والأردن للمشاركة في فعاليات عيد بورسعيد القومي

استقبلت محافظة بورسعيد الفرق الفنية الممثلة لدولتي روسيا والأردن، للمشاركة ضمن الدول المشاركة في هذه الدورة المميزة من المهرجان بما يعكس الطابع الدولي للحدث وتنوعه الثقافي والفني.وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة محمد عبد العزيز ، وتحت إشراف عمرو عجمي.

جاء ذلك في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لانطلاق فعاليات مهرجان بورسعيد العالمي للفنون والسياحة، وضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي

ومن المقرر أن تقدم الفرق المشاركة مجموعة من العروض الفنية التي تعبر عن عمق وتنوع الثقافات التي تمثلها من خلال لوحات استعراضية تجمع بين الإبداع والحركة والإيقاع، وتعكس التراث الشعبي لكل دولة في تفاعل ثقافي مميز مع فرق من مختلف دول العالم.

وتقام فعاليات مهرجان بورسعيد العالمي للفنون والسياحة خلال الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر، بمشاركة دولية واسعة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والثقافية بالمحافظة ويعزز من مكانتها كوجهة جاذبة للفنون والتراث الإنساني.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص محافظة بورسعيد على دعم الأنشطة الثقافية والفنية وتعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب لترسيخ رسالة السلام والمحبة من خلال الفنون، في أجواء احتفالية تليق بتاريخ ومكانة بورسعيد.