الوطنية للانتخابات: لا صحة لبلاغ الاعتداء على مكان الحفظ لبعض لجان بورسعيد



عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مؤتمرًا لمتابعة التصويت باللجان الفرعية داخل مصر فى 55 دائرة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة لليوم الثاني والأخير، حتى موعد الغلق فى التاسعة مساءا والسماح بالتصويت لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى وبدء عمليات الفرز والحصر العددى داخل اللجان الفرعية وتسليمها إلى اللجان العامة التى تعلنها دون إعلان النتيجة لاختصاص الهيئة بذلك الإعلان.



قال المستشار أحمد بندارى فى بداية المؤتمر: «ندعو الناخبين للنزول والمشاركة فى العملية الانتخابية، هذا حق لكم لا تتركوه ولا تهملوه فصناعة المستقبل تبدأ من المشاركة الواعية والإرادة الحرة فى الاختيار وفى هذا المقام أعول كثيرا على المرأة المصرية التي لاطالما كانت سباقة فى المشاركة فى مختلف الاستحقاقات الانتخابية لتضرب بذلك المثل والقدوة فى الوعى بقضايا الوطن والمشاركة فى كل ما من شأنه الوعى والبناء».



واستعرض بنداري مستجدات اليوم الثانى والأخير من التصويت من خلال التواصل مع رؤساء لجان المتابعة في المحافظات، وأكد المستشار أحمد طلبة، رئيس لجنة المتابعة بجنوب القاهرة، انتظام العملية الانتخابية بكافة الدوائر، وتأخر اللجنة رقم 28 دار السلام 50 دقيقة لصعوبة الوصول إليها من قبل المستشار رئيسة اللجنة بسبب حادث مروري على الطريق الدائرى، واستمر التصويت فى اليوم الأول لبعد موعد الغلق فى الساعة التاسعة مساءا

وأوضح المستشار أسامة شمردل رئيس لجنة المتابعة بشمال القاهرة بانتظام العملية الانتخابية وتأخر لجنة 25 شرابية لمدة 30 دقيقة بسبب تعطل مرورى أدى لتأخر رئيس اللجنة عن موعد الفتح وسط اقبال متوسط من الناخبين.



وأكد المستشار خالد ممدوح، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة القليوبية، انتظام العملية الانتخابية في 397 لجنة فرعية، وتأخر اللجنة 20 طوخ بسبب تأخر رئيس اللجنة لازدحام الطريق، وأكد المستشار عماد عبد الحميد، رئيس لجنة المتابعة بالدقهلية انتظام التصويت بـ775 لجنة فرعية وتأخر 12 ميت غمر و38 المطرية 30 دقيقة عن موعد الفتح لظروف الطريق واللجان التى شهدت كثافات تصويتية تم دعمها بالموظفين وأعضاء الجهات القضائية بدائرة قرية طيبة واللجنة الرابعة طلخا واللجنة 45 قرية نشا، لجنة 24 قرية ميت الكرماء.



وأوضح المستشار أسامة عبد الظاهر، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الشرقية، انتظام التصويت في 925 لجنة فرعية وكثافات تصويتية فى بعض اللجان، وأكد المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس لجنة المتابعة بمحافظة المنوفية انتظام العمل داخل 540 لجنة فرعية وتأخر فتح اللجنة 34 قويسنا لمدة 45 دقيقة وأضاف المستشار أحمد أبو عمرة، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الإسماعيلية، بتأخر لجنتى 8 و15 بالقنطرة غرب لتعطل سيارة المستشارين رئيسى اللجنتين.



وأشار المستشار محمد قمرة، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة دمياط، إلى انتظام التصويت في 93 لجنة فرعية، وأوضح المستشار شفيق الجنك، رئيس لجنة المتابعة في كفر الشيخ، انتظام التصويت في 527 لجنة فرعية، وأضاف المستشار مصطفى سامى رئيس لجنة المتابعة بالسويس بتأخر اللجنة 15 ومقرها مدرسة 24 أكتوبر الابتدائية 10 دقائق عن موعد الفتح

وأشار المستشار محمد عزت رئيس لجنة المتابعة بشمال سيناء إلى استمرار لجان مدرسة خربا للتصويت باليوم الأول حتى قبل العاشرة مساءا بدقائق.



واختتم المستشار أحمد بندارى المؤتمر بعدم صحة البلاغ المقدم في بورسعيد بتعرض مكان الحفظ الخاص بالعملية الانتخابية للهجوم والتواصل مع مدير الأمن لتأمين تلك الأماكن.