هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري

على مدار الساعات الماضية تصدر أسم فنانة شابة تدعي"إيريني يسري" مؤشرات البحث، وذلك بعد ان قامت بتهنئة الفنان مصطفي أبو سريع على طلاقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القصة بدأت حين نشر الفنان مصطفي أبو سريع عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشور اعلن فيه انفصاله عن زوجته وأم اولاده.

وأكد أبو سريع، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الطلاق تم بالتراضي، مشددًا على أنه لم يرَ من زوجته أي سوء طوال فترة زواجهما، واصفًا إياها بـ«الأم المثالية» التي لم تُقصِّر يومًا في حق أبنائها أو في حقه.

وأوضح أن الانفصال لا يعني القطيعة، حيث ستظل بينهما علاقة قائمة على المودة والرحمة والتواصل من أجل مصلحة أبنائهما، معتبرًا أن لكل طرف طريقًا اختاره الله له.

واختتم أبو سريع رسالته بالدعاء لابنيه آدم ونوح، متمنيًا أن يكونا من الصالحين، قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل».

وحرص عدد من اصدقاء مصطفي أبو سريع، علي تهدئة الامور والدعاء له، حتي ان الفنان ياسر جلال طالبه بالهدوء، الا ان الجميع تفاجئ بفنانة شابة تدعي “إيريني يسري” تبارك له قائلة: مبروك يا توتي"، وهو ما اثار غضب المتابعين.

لم يمر ساعات حتي قررت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد "إيريني يسري"، وذلك على خلفية ممارستها للنشاط الفني والمشاركة في أعمال درامية دون الحصول على التصاريح اللازمة من النقابة، وهو ما جعل اسمها يتردد بشكل أكبر علي الرغم من عدم وجود صلة بين التهئنة والايقاف.