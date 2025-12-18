قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشهد وطني.. كبار السن يُوجّهون رسالة مشاركة قوية في التصويت لإعادة انتخابات النواب بالشرقية
أشرف العربي: معهد التخطيط القومي اكتسب قيمة كبيرة لمساندته تجربة التنمية في مصر
السيدات يتصدرن لجان التصويت في إعادة انتخابات مجلس النواب ببورسعيد
بيدفعوا رشاوى .. القبض على رجل وسيدة فى محيط اللجان الإنتخابية بالمنوفية
هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري
العمرة الـ 10 آلاف.. أسرة عبد الحليم حافظ توجه الشكر لهذا الشخص
لتحديد المركز الثالث.. تعادل سلبي بين السعودية والإمارات بكأس العرب في الشوط الأول
الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ
بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة
حريق يلتهم مسجد في الحوامدية دون خسائر بشرية.. صور
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
بالصور

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري

إيريني يسري
إيريني يسري

على مدار الساعات الماضية تصدر أسم فنانة شابة تدعي"إيريني يسري" مؤشرات البحث، وذلك بعد ان قامت بتهنئة الفنان مصطفي أبو سريع على طلاقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القصة بدأت حين نشر الفنان مصطفي أبو سريع عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشور اعلن فيه انفصاله عن زوجته وأم اولاده. 

وأكد أبو سريع، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الطلاق تم بالتراضي، مشددًا على أنه لم يرَ من زوجته أي سوء طوال فترة زواجهما، واصفًا إياها بـ«الأم المثالية» التي لم تُقصِّر يومًا في حق أبنائها أو في حقه.

وأوضح أن الانفصال لا يعني القطيعة، حيث ستظل بينهما علاقة قائمة على المودة والرحمة والتواصل من أجل مصلحة أبنائهما، معتبرًا أن لكل طرف طريقًا اختاره الله له.

واختتم أبو سريع رسالته بالدعاء لابنيه آدم ونوح، متمنيًا أن يكونا من الصالحين، قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل».

وحرص عدد من اصدقاء مصطفي أبو سريع، علي تهدئة الامور والدعاء له، حتي ان الفنان ياسر جلال طالبه بالهدوء، الا ان الجميع تفاجئ بفنانة شابة تدعي “إيريني يسري” تبارك له قائلة: مبروك يا توتي"، وهو ما اثار غضب المتابعين.

لم يمر ساعات حتي  قررت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد "إيريني يسري"، وذلك على خلفية ممارستها للنشاط الفني والمشاركة في أعمال درامية دون الحصول على التصاريح اللازمة من النقابة، وهو ما جعل اسمها يتردد بشكل أكبر علي الرغم من عدم وجود صلة بين التهئنة والايقاف.

الفنان أشرف زكي أشرف زكي مصطفي أبو سريع الفنان مصطفي أبو سريع يريني يسري

