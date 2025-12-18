قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: إعادة بين مرشحين في دائرة دير مواس بالمنيا
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل للشعب السوداني لتجاوز المرحلة الراهنة
رئيس الوزراء: التفاوض مع شركات عالمية لتحلية مياه البحر وإنشاء مصنع بمصر
ترامب يغلق أبواب أمريكا.. حظر شامل على 40 دولة.. فيديو
لسّه في العمر بقــيّة.. مواطن يعود للحياة بعد توقف تام للقلب
الداخلية تكشف تفاصيل تجمع عدد من الناخبين داخل شونة خردة بالمحلة
نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص
الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن
كروت دعاية ومبالغ مالية.. ضبط 2 من أنصار مرشح بالمنوفية
قرار مفاجئ من حكم مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو
القاهرة تشهد انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب
فن وثقافة

المخرج أشرف فايق يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل

الفنان محي اسماعيل و المخرج اشرف فايق
الفنان محي اسماعيل و المخرج اشرف فايق
أوركيد سامي

كشف المخرج أشرف فايق، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، عن تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل، مؤكدًا أنه ما زال يتلقى العلاج داخل المستشفى تحت رعاية قسم القلب.

وأوضح أشرف فايق أن الحالة الصحية للفنان مستقرة وبخير الحمد لله، لافتًا إلى أن محيي إسماعيل أكد بنفسه أنه أفضل من أمس.

وأشار إلى أنه رفض خروج محيي إسماعيل من المستشفى في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة استكمال تلقي العلاج والاطمئنان عليه بشكل كامل قبل السماح له بالمغادرة.

وأضاف أن الفنان محيي إسماعيل يحظى بمتابعة واهتمام كبيرين، حيث يحرص على الاطمئنان عليه يوميًا كل من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان أيمن عزب، والفنان محمود حميدة، والمخرج خالد جلال، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن.

