المخرج أشرف فايق يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل

كشف المخرج أشرف فايق، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، عن تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل، مؤكدًا أنه ما زال يتلقى العلاج داخل المستشفى تحت رعاية قسم القلب.

وأوضح أشرف فايق أن الحالة الصحية للفنان مستقرة وبخير الحمد لله، لافتًا إلى أن محيي إسماعيل أكد بنفسه أنه أفضل من أمس.

وأشار إلى أنه رفض خروج محيي إسماعيل من المستشفى في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة استكمال تلقي العلاج والاطمئنان عليه بشكل كامل قبل السماح له بالمغادرة.

وأضاف أن الفنان محيي إسماعيل يحظى بمتابعة واهتمام كبيرين، حيث يحرص على الاطمئنان عليه يوميًا كل من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان أيمن عزب، والفنان محمود حميدة، والمخرج خالد جلال، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن.