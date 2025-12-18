يومان لحفلات كايرو ستيبس على المسرح الكبير في دار الأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع سفارة جمهورية ألمانيا الإتحادية بالقاهرة حفلين للفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة مؤسسة الموسيقار باسم درويش وذلك فى الثامنة مساء يومى الخميس والجمعة 18، 19 ديسمبر على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مجموعة من الالحان الخاصة بالفريق والتى تمزج بين الطابع الشرقى والإسلوب الكلاسيكى الغربى والجاز ليواصل رسالته الفنية الداعية إلى السلام والمحبة من خلال الموسيقى .

يشار ان كايرو ستيبس فريق جاز صوفى عالمى، تأسس عام 2002 وحقق شهرة واسعة نتيجة اعتماده على مزج أساليب موسيقية متنوعة بالإضافة الى دمج الموسيقى المصرية الشرقية مع ارتجالات الموسيقى الكلاسيكية والجاز الحديثة والأصوات الالكترونية لتنتج تأثيرات روحانية مميزة ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة .