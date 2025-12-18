وفد الأهلي في ألمانيا لبحث التعاون مع نادي ريدبول

توجه صباح اليوم إلى ألمانيا وفد من النادي الأهلي وشركة كرة القدم، يضم المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، ونيرة علي المدير التنفيذي للشركة؛ وذلك الزيارة المقر الرئيسي لنادي ريدبول لايبزيغ، وبحث آليات التعاون مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة

وخلال الزيارة يلتقي وفد النادي مع قيادات ريدبول: لمناقشة سبل التعاون والتي تهدف إلى تعزيز التطوير الفني الذي يجرى في قطاع الناشئين.

وكذلك المدربين واكتشاف رعاية المواهب وتنمية المهارات،وتأتي هذه الزيارة الرسمية في إطار رغبة متبادلة بين المؤسستين الكبيرتين النادي الأهلي ممثلاً في شركته لكرة القدم ونادي ريدبول لتحديد إطار مشترك لتحقيق أهداف الطرفين.

كما تأتي أيضًا ضمن الاستراتيجية الناجحة لشركة الأهلي لكرة القدم لفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة في مجال كرة القدم.

