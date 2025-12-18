موعد مباراة البنك الأهلى ومودرن سبورت فى كأس عاصمة مصر

يستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة نظيره مودرن سبورت في مباراة مهمة تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لضمان التقدم في ترتيب المجموعة.

موعد مباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت

تنطلق المباراة اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يتطلع فريق البنك الأهلي لمواصلة سلسلة الانتصارات بعد الأداء المميز الذي ظهر به في الجولة الأولى، بينما يسعى مودرن سبورت لتعويض البداية ومحاولة تسجيل حضور قوي في البطولة.

مجموعة البنك الأهلي ومودرن سبورت

يقع كل من البنك الأهلي ومودرن سبورت في المجموعة الثانية من البطولة، التي تضم سبعة فرق هي: بيراميدز، البنك الأهلي، بتروجيت، الجونة، مودرن سبورت، الإسماعيلي، ووادي دجلة. وتشهد المجموعة منافسة قوية بين الفرق على تصدر ترتيب المجموعة والتأهل للأدوار المقبلة.

البنك الأهلي يتصدر المجموعة بعد الجولة الأولى

يدخل فريق البنك الأهلي المباراة بقيادة مدربه أيمن الرمادي منتشياً بعد الفوز الكبير الذي حققه في الجولة الأولى، حينما تغلب على ناشئي بيراميدز بستة أهداف مقابل هدف واحد. هذا الانتصار منح البنك الأهلي الصدارة مؤقتًا في المجموعة الثانية، ويأمل الفريق في الحفاظ على هذا الأداء المميز في مواجهة الليلة لتعزيز فرصه في التأهل والمنافسة على اللقب.

طموحات الفريقين في المباراة

يسعى البنك الأهلي لمواصلة سلسلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث للحفاظ على الصدارة، بينما يركز مودرن سبورت على تقديم أداء قوي لتصحيح مسار البطولة بعد البداية المتعثرة. ومن المتوقع أن تشهد المباراة تنافسًا شديدًا بين الفريقين، وسط دعم جماهيري كبير من مشجعي كلا الفريقين على أرض ملعب برج العرب



