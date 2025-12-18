قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نظام صواريخ "آرو 3" يتصدر المشهد.. إسرائيل تبرم صفقة دفاعية بمليارات الدولارات مع ألمانيا
مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
هل الزوج ملزم بالنفقة على زوجته العاملة؟.. الإفتاء توضح
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم
قرارت عاجلة من جامعة العاصمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025
ترامب يعلن: الجنود سيتلقون شيكات بقيمة 1776 دولارا قبل عيد الميلاد
مفيش حاجة رسمي.. خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل ناصر منسي عن الزمالك
ترامب: لقد جلبت السلام إلى الشرق الأوسط وأعدت الرهائن
ترامب يعلن انتصاره في الاقتصاد رغم المخاوف المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف
ما هي أفضل عبادة في قيام الليل؟.. 4 أمور بسيطة تغفل عنها
تحذير من شبورة كثيفة على الطرق.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة البنك الأهلى ومودرن سبورت فى كأس عاصمة مصر

البنك الأهلي
البنك الأهلي
رباب الهواري

يستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة نظيره مودرن سبورت في مباراة مهمة تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر. 

يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لضمان التقدم في ترتيب المجموعة.

موعد مباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت

تنطلق المباراة اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يتطلع فريق البنك الأهلي لمواصلة سلسلة الانتصارات بعد الأداء المميز الذي ظهر به في الجولة الأولى، بينما يسعى مودرن سبورت لتعويض البداية ومحاولة تسجيل حضور قوي في البطولة.

مجموعة البنك الأهلي ومودرن سبورت

يقع كل من البنك الأهلي ومودرن سبورت في المجموعة الثانية من البطولة، التي تضم سبعة فرق هي: بيراميدز، البنك الأهلي، بتروجيت، الجونة، مودرن سبورت، الإسماعيلي، ووادي دجلة. وتشهد المجموعة منافسة قوية بين الفرق على تصدر ترتيب المجموعة والتأهل للأدوار المقبلة.

البنك الأهلي يتصدر المجموعة بعد الجولة الأولى

يدخل فريق البنك الأهلي المباراة بقيادة مدربه أيمن الرمادي منتشياً بعد الفوز الكبير الذي حققه في الجولة الأولى، حينما تغلب على ناشئي بيراميدز بستة أهداف مقابل هدف واحد. هذا الانتصار منح البنك الأهلي الصدارة مؤقتًا في المجموعة الثانية، ويأمل الفريق في الحفاظ على هذا الأداء المميز في مواجهة الليلة لتعزيز فرصه في التأهل والمنافسة على اللقب.

طموحات الفريقين في المباراة

يسعى البنك الأهلي لمواصلة سلسلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث للحفاظ على الصدارة، بينما يركز مودرن سبورت على تقديم أداء قوي لتصحيح مسار البطولة بعد البداية المتعثرة. ومن المتوقع أن تشهد المباراة تنافسًا شديدًا بين الفريقين، وسط دعم جماهيري كبير من مشجعي كلا الفريقين على أرض ملعب برج العرب


 

البنك الأهلي مودرن سبورت كأس عاصمة مصر أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي

جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي جميع المحافظات|صور

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

أرض الزمالك

أحمد عبد الباسط يكشف تفاصيل جديدة عن الأرض البديلة لنادي الزمالك

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

في يناير 2026.. الحكومة تصرف 1500 منحة لهذه الفئات

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

ترشيحاتنا

الهجرة غير الشرعية

أستاذ بـ الأزهر يحذر الشباب من الهجرة غير الشرعية: اقتحام الدول ليس حقًا

دار الإفتاء

أمين الإفتاء: الإقامة في بلد غير مسلم لا حرج فيها طالما توافرت القدرة على العبادات

وزير الأوقاف

وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان "فظللت أستغفر الله منها ثلاثين سنة"

بالصور

لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟

تعرف على فوائد البروتين لبناء العضلات ومصادره

تعرف على فوائد البروتين لبناء العضلات ومصادره
تعرف على فوائد البروتين لبناء العضلات ومصادره
تعرف على فوائد البروتين لبناء العضلات ومصادره

كنز للقلب و الدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين

كنز للقلب و لدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين
كنز للقلب و لدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين
كنز للقلب و لدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟

فيديو

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد