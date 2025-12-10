قرار بيراميدز سبب السقوط بسداسية أمام البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر

تعرض نادي بيراميدز لخسارة كبيرة أمام البنك الأهلي بنتيجة 6-1 فى أولى جولات دور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وتأتي هذه الهزيمة بعدما قرر مسئولو بيراميدز خوض مباريات كأس عاصمة مصر بمواليد 2005 و 2007، وقد ظهرت النتيجة بخسارة فادحة من البنك الأهلي.

سبب هزيمة بيراميدز

وقررت إدارة نادي بيراميدز منح الفرصة لقطاع الناشئين بالنادي وخوض مباريات النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر بفريق الشباب بالنادي.

وبعد التشاور بين إدارة النادي والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول، وإسلام شكري رئيس قطاع الناشئين، تقرر أن يخوض بيراميدز مباريات كأس عاصمة مصر بفريق الشباب مواليد 2005، مدعوما بعدد من لاعبي فريق الناشئين مواليد 2007.

بيراميدز فى إنتركونتيننتال

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل خوض كأس إنتركونتيننتال.

ويلتقي بيراميدز مع الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي وفلامنجو البرازيلي يوم 13 ديسمبر الجاري في نصف النهائي على لقب كأس التحدي.

ويقع بيراميدز في المجموعة الثانية رفقة كلاً من، البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.