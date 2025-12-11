قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

تعرف على أهم المشروبات لدعم صحة الرئة.. حل سحري!

الرئة
الرئة
ولاء خنيزي

تحتاج الرئة إلى عناية مستمرة للحفاظ على قدرتها على تنقية الهواء والتخلص من السموم التي تتراكم بفعل التلوث والعوامل البيئية المختلفة حيث تعتبر المشروبات الطبيعية المنزلية إحدى الوسائل اللطيفة والفعالة لدعم صحة الرئة بتنشيط وظائفها وتعزيز مقاومتها للالتهابات لما تحتويه من مضادات أكسدة ومركبات طبيعية تُسهم في تحسين التنفس ودعم الجهاز المناعي وتخفيف تراكم المخاط، وذلك وفقًا لما نشره موقع Food-ndtv.

مشروب القرفة والقرنفل

مشروب القرفة والقرنفل الدافئ من الوصفات التقليدية المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والميكروبات مما يجعله مفيدًا لتهدئة الممرات التنفسية ويمكن تحضيره بغلي الماء مع القليل من مسحوق القرفة والقرنفل مع إضافة رشة فلفل أسود ثم يُصفى ويُحلى بالعسل وقد أثبتت الأبحاث الحديثة قدرة المكونات الطبيعية في القرفة والقرنفل على مقاومة مسببات الالتهاب ودعم راحة الجهاز التنفسي.

ماء الزنجبيل بالليمون والعسل

يمتاز هذا المشروب بتأثيره القوي في التخلص من السموم وتهدئة التهابات مجرى الهواء ويُحضر بنقع الزنجبيل الطازج المبشور في ماء ساخن لبضع دقائق ثم إضافة عصير الليمون والعسل ليجمع بين فيتامين سي وفوائد الزنجبيل المهدئة وقد أوضحت دراسات في الطب الوقائي قدرة الزنجبيل على تقليل التهابات مجرى الهواء مما يجعله خيارًا مثاليًا لتحسين صحة الرئة.

الشاي الأخضر مع الليمون والعسل

يتميز الشاي الأخضر بغناه بالكاتشين وهي مضادات أكسدة قوية تحمي أنسجة الرئة من الإجهاد التأكسدي ويمكن تحضيره بنقع أوراق الشاي الأخضر ثم إضافة الليمون والعسل لتحسين الطعم وتعزيز القيمة الغذائية وقد ربطت عدة دراسات بين الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر وتحسن كفاءة الجهاز التنفسي بفضل خصائصه الداعمة للمناعة والمخففة للالتهاب.

عصير البنجر والتفاح والكرفس

يمثل هذا العصير مزيجا غذائيًا قويًا لصحة الرئة فالبنجر غني بالنترات التي تُسهم في تحسين تدفق الدم وتوصيل الأكسجين بينما يُوفر التفاح مادة الكيرسيتين المضادة للالتهاب ويُضيف الكرفس مركبات الفثاليدات التي تساعد على توسيع الشعب الهوائية ويُعد عصر هذه المكونات أو مزجها وسيلة فعّالة لتعزيز وظائف الرئة وتقليل آثار التلوث.

مشروب الأناناس والنعناع لإزالة السموم

يجمع هذا المشروب بين فوائد الأناناس والنعناع وماء جوز الهند والليمون ليكون مقشعا طبيعيًا يساعد على تفتيت المخاط وتسهيل طرده بفضل إنزيم البروميلين الموجود في الأناناس بينما يعمل النعناع على تهدئة الممرات الهوائية ويُرطّب ماء جوز الهند الجسم ويُعيد توازنه ما يجعله خيارًا مناسبًا خلال مواسم البرد والحساسية.

عصير الجزر والبرتقال والزنجبيل

يُقدم هذا العصير المنعش دعمًا غذائيًا كبيرًا للرئة فهو يحتوي على الجزر الغني بالبيتا كاروتين الضروري للحفاظ على صحة أنسجة الرئة بجانب البرتقال الذي يمد الجسم بفيتامين سى إضافة إلى الزنجبيل الذي يعمل كمزيل طبيعي للاحتقان ويُسهم هذا الخليط في تغذية خلايا الرئة وتقليل تراكم المخاط وتعزيز قدرتها على التخلص من السموم بشكل طبيعي.

الرئة المشروبات الطبيعية المشروبات الطبيعية المنزلية مشروب القرفة والقرنفل ماء الزنجبيل بالليمون والعسل مشروب الأناناس والنعناع لإزالة السموم عصير الجزر والبرتقال والزنجبيل

