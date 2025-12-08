أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بسرطان الرئة

يقصد بأسباب سرطان الرئة تلك العوامل التى تزيد من احتمالات الإصابة بالمرض وثبت وجودها في عدد كبير من المرضى.

ووفقا لما جاء في مايو كلينك يوجد عدد من العوامل التي قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة وبعض عوامل الخطورة هذه يمكن السيطرة عليها.

واليكم أسباب تزيد من احتمالات الإصابة بمرض سرطان الرئة، وهى:

التدخين



يزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة مع عدد السجائر التي تدخنها يوميًا ويزداد خطر إصابتك أيضًا بعدد السنوات التي دخنت فيها، لكن الإقلاع عن التدخين في أي عمر يمكن أن يقلل بشكلٍ كبير فرص الإصابة بسرطان الرئة.

التعرض للتدخين السلبي



حتى لو كنت غير مدخن، تزداد فرص الإصابة بسرطان الرئة إذا كنت محاطًا بأشخاص مدخنين.

يُسمى استنشاق الدخان الصادر عن أشخاص آخرين يدخنون بالتدخين السلبي.

العلاج الإشعاعي السابق

إذا كنت قد خضعت للعلاج الإشعاعي للصدر من أجل علاج نوع آخر من السرطان، فقد تكون عرضة بشكل أكبر لخطر الإصابة بسرطان الرئة.

التعرض لغاز الرادون



يُنتج غاز الرادون عن طريق التحلل الطبيعي لليورانيوم في التربة والصخور والمياه ويصبح غاز الرادون في النهاية جزءًا من الهواء الذي تتنفسه وقد تتراكم في أي مبنى بما في ذلك المنازل مستويات خطيرة من غاز الرادون.

التعرض للمواد المسببة للسرطان



يمكن أن يزيد التعرض للمواد المسببة للسرطان، وتُعرف باسم المواد المسرطنة، في مكان العمل من خطر الإصابة بسرطان الرئة وقد يكون الخطر أعلى إذا كنت تدخن وتشتمل المواد المسرطنة المرتبطة بخطر الإصابة بسرطان الرئة على الأسبستوس والزرنيخ والكروم والنيكل.

السيرة المرضية العائلية

أن الإصابة بمرض سرطان الرئة تزيد فرص الإصابة بسرطان الرئة بين الأشخاص الذين أُصيب أحد والديهم أو إخوتهم أو أبنائهم به.