الجيش الإسرائيلي: إيران عادت لإنتاج الصواريخ الباليستية بوتيرة عالية

عادت إيران لإنتاج صواريخ باليستية بوتيرة عالية بعد نحو 6 أشهر من حرب الـ12 يوما بين الطرفين، بحسب ما أفادت به ممثلة عن الجيش الإسرائيلي في إحاطة سرية أمام لجنة الخارجية والأمن بالكنيست.





خطة لتفكيك حماس

و سأل أعضاء الكنيست ممثلة الجيش الإسرائيلي التي شاركت في جلسة لجنة الخارجية والأمن أيضا عما إذا كانت هناك خطة جاهزة لهزيمة "حماس" وتفكيكها، في حال فشلت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجابت بأن الجيش الإسرائيلي يعمل على بلورة خطة ما زالت "في مراحل التصميم"، و ذلك بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وفي سياق آخر، أكد الأمن الفلسطيني أمس الاثنين، أنه سيذهب إلى قطاع غزة فور استقرار الوضع لإجراء الانتخابات.