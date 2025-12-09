بعد تبرع هاني برزي.. ميدو يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، خلال تصريحات له في برنامج “أوضة اللبس”، عن خطوة مهمة اتخذها رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك هاني برزي، حيث قام بإقراض النادي مبلغًا يقدّر بـ 25 مليون جنيه بهدف معالجة الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها النادي في الفترة الحالية.

وأوضح ميدو أن هذا الدعم المالي جاء في توقيت حرج، خاصة مع تراكم مستحقات اللاعبين والأجهزة المختلفة، ما جعل الأمر يشكل ضغطًا كبيرًا على مجلس الإدارة الجديد الذي يحاول إعادة ترتيب الأوضاع داخل النادي.

صرف مستحقات اللاعبين خلال الساعات المقبلة

وأشار ميدو إلى أن إدارة نادي الزمالك تعتزم صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الساعات القادمة، مستفيدة من المبلغ الذي حصلت عليه من برزي.

ويُعتبر هذا الإجراء خطوة ضرورية لاحتواء حالة القلق التي انتابت لاعبي الفريق خلال الأيام الأخيرة، خصوصًا مع تزايد الحديث عن إمكانية تقديم بعضهم شكاوى رسمية للمطالبة بحقوقهم المالية.

وأضاف ميدو أن هذا التحرك يهدف إلى إعادة الاستقرار لغرفة الملابس، وضمان تركيز اللاعبين على الالتزامات الفنية المقبلة بدلًا من الانشغال بالأزمات المالية.

تمنيات بالتوفيق لمجلس إدارة الزمالك

وأعرب ميدو عن تمنياته لمجلس إدارة نادي الزمالك بالنجاح في تجاوز المرحلة الحالية، مؤكدًا أن النادي يمر بإحدى أصعب فترات تاريخه من الناحية الاقتصادية والإدارية. وشدد على أن دعم رجال الأعمال الزملكاوية يمثل عنصرًا مهمًا لإنقاذ النادي وإعادة هيكلته المالية.

كما دعا جماهير الزمالك إلى الوقوف خلف مجلس الإدارة في هذه المرحلة الحساسة، مشيرًا إلى أن التعاون بين الإدارة والداعمين والجماهير هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة واستعادة الاستقرار داخل النادي



