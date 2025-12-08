15 لاعبا.. الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية غدا

يستعد نادي الزمالك لمواجهة كهرباء الإسماعيلية غداً فى تمام الساعة السابعة على ملعب إستاد هيئة قناة السويس فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

ويغيب محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" للمشاركة مع منتخب مصر فى كأس العرب، بينما يغيب محمد صبحي وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة للانضمام لمعسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.





كما يغيب عن الفريق اللاعبون الدوليون محمود بنتايج مع منتخب المغرب، وعدي الدباغ مع منتخب فلسطين، وسيف الجزيري مع منتخب تونس، والأنجولي شيكو بانزا مع منتخب أنجولا استعدادًا لأمم أفريقيا. كما يتواجد عبد الحميد معالى بالمغرب على خلفية الإنذار بفسخ التعاقد الذى أرسله للنادى خلال الأيام الماضية لعدم استلام مستحقاته.



ويغيب عبد الله السعيد وأحمد ربيع للتأهيل من الإصابة، ومحمد السيد للتجميد على خلفية عدم التجديد للعقد الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.