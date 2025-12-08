الزمالك في كأس عاصمة مصر.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

يخوض مساء غد الثلاثاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مواجهة أمام نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت”.



مواعيد مباريات الزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر كالتالي:

الجولة الأولى:

الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - كهرباء الإسماعيلية × الزمالك - استاد هيئة قناة السويس - 8 مساء

الجولة الثانية

السبت 20 ديسمبر 2055 - الزمالك × حرس الحدود - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة الثالثة

الأربعاء 24 ديسمبر 2025 - الزمالك × سموحه - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة الرابعة

الخميس 1 يناير 2026 - الاتحاد السكندري × الزمالك - استاد برج العرب - 5 مساء

الجولة الخامسة

الزمالك راحة

الجولة السادسة

الأحد 11 يناير 2026 - الزمالك × نادي زد - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة السابعة

الخميس 15 يناير 2026 - المصري البورسعيدي × الزمالك - استاد برج العرب - 8 مساء