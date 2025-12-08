جامعة بدر تطلق النسخة الأولى من قمة التكنولوجيا والأعمال الدولية 2025

أطلقت كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية بجامعة بدر بالقاهرة النسخة الأولى من قمة التكنولوجيا والأعمال الدولية 2025 بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء في سوق العمل بحضور الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر والدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة والدكتور محمد سليمان نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بدر وعضو مجلس النواب، والدكتور محمد عبدالرحمن رئيس جامعة ساكسوني مصر والدكتور ممدوح عبدالعليم موافي عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد بجامعة بدر.

التكنولوجيا لم تعد رفاهية

وقال الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر - في كلمته خلال افتتاح المؤتمر - إن لقاء اليوم في قمة التكنولوجيا والأعمال الدولية يؤكد أن المعرفة أصبحت هي المحرك الأساسي للتنمية، وأن التكنولوجيا لم تعد رفاهية، بل ضرورة لمواكبة عالم يتغير كل دقيقة. وأشار إلى أن جامعة بدر تضع دائمًا الطالب في قلب رسالتها، وتعمل على تأهيله بالعلم والمهارات ليكون قادرًا على المنافسة محليًا وعالميًا، ويساهم في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والإبداع.

وتابع، أوجه رسالتي لشبابنا الواعد: أنتم قادة الغد وصنّاع التغيير، ولاتتوقفوا عن اكتشاف الجديد في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، إن العالم ينتظر منكم أفكارًا تفتح آفاقًا جديدة، ووطنكم يثق بقدرتكم على تحقيق نهضته.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق أن الجامعة تسعي إلى التحول إلى جامعة ذكية في كافة وسائل وأساليب التعليم، واستخدام كافة المستجدات التكنولوجية، وهو أمر يترتب عليه استحداث وظائف جديدة تدعم فرص الطلاب في الحصول على فرص عامل داخل مصر وفي الخارج وهو ما يسهم في تعزيز بناء المستقبل.

من جانبه، قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، إن كل ما يشغل العالم هو الشأن الاقتصادي، وأن الجامعات الحكومية والخاصة انتبهت إلى هذا الأمر، واستحداثت برامج جديدة تخدم المجتمع، لافتا إلى أن اى مشكلة في المجتمع يمكن أن تُحل من خلال التعليم، وأن العنصر البشري في أي مجتمع هو حجر الأساس لتحقيق النجاحات.

وأضاف قنديل أن الذكاء الاصطناعي هو أداة في أيدينا، ويجب أن نسيطر ونتحكم في هذا الأمر، وأن المشكلة الرئيسية تبقي في الشأن الاقتصادي، وأنه لابد من وجود نظام حوكمة قادر على حل المشكلات، والاعتماد على نظام واضح لا يعتمد على الأفراد.

وتابع قائلا، إنه من الضروري الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وأن ننظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد الأدوات المساعدة مع التحول الرقمي والحوكمة.

بصفته، قال الدكتور ممدوح عبدالعليم موافي عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد بجامعة بدر، يسعدني أن أرحب بكم جميعًا في افتتاح ملتقى قمة التكنولوجيا والأعمال، هذا الحدث الذي يجمع بين العلم والتطبيق، وبين رواد الصناعة وخبراء المستقبل، لافتا إلى إن هذا الملتقى لا يمثل مجرد مؤتمر أكاديمي، بل هو منصة تفاعلية تُتيح لطلابنا والباحثين فرصة التواصل المباشر مع أحدث التوجهات العالمية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد وإدارة الأعمال.

المعرفة الرقمية

وأضاف موافي، لقد أصبح العالم اليوم قائمًا على المعرفة الرقمية، وأصبحت التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وسلاسل الكتل أدوات رئيسية لإدارة المؤسسات واتخاذ القرارات وتعزيز القدرة التنافسية. ومن هنا تبرز أهمية هذا الملتقى في إثراء العقول الشابة وربط ما يتلقونه في قاعات الدرس بما يحدث في سوق العمل العالمي.

ونوه إلى إن كلية إدارة الأعمال والاقتصاد تؤمن بأن الطالب هو محور العملية التعليمية، وأن انفتاحه على التجارب الحديثة هو الطريق نحو الابتكار وريادة الأعمال. كما نؤكد دعمنا المستمر للبحث العلمي الجاد الذي يسهم في تنمية مجتمعنا وتحقيق رؤية مصر للتحول الرقمي.

بدوره، قال الدكتور محمد عبدالرحمن رئيس جامعة ساكسونى مصر إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولات غير مسبوقة، حيث أصبحت التكنولوجيا هى المحرك الرئيسي للأعمال والاقتصاد، وليست مجرد آداة مساندة.

جيل جديد قادر على قيادة هذا التحول

وتابع قائلا، إن المؤسسات الأكاديمية عليها أن تعد جيلا جديدا قادرا على قيادة هذا التحول لا مجرد التكيف معه، وفي جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا نضع هذا الهدف في صميم رسالتنا التعليمية، فجامعتنا تعمل على بناء منظومة تعليمية حدية تربط بين المعرفة التطبيقية والتكنولوجيا المتقدمة وتوفر جسورا قوية بين التعليم وسوق العمل، فيما أكد النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سعادته بالتواجد في المؤتمر، مؤكدا سعادته بالتواجد في مقر الجامعة والتى تعد من أبرز المؤسسات العلمية في مصر.

وأضاف أن الحكومة المصرية تعد حكومة إلكترونية وبدأت باستخدام التكنولوجيا، وأنه يتم حاليا تحصيل الواردات بشكل سريع، وأن الإيرادات الضريبية بلغت ٢ تريليون جنيه في العام المالي الماضي، وأن العام المالي الحالي وصل إلى ٦ر٢ ترليون جنيه وهو لم ينته بعد، وذلك بفضل استخدام التكنولوجيا وكذلك بفضل استخدام إدارة المعلومات داخل الحكومة، ومنها التحصيل الالكتروني وكذلك نظام الايصال الالكترونى.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تجهيز الموازنة للعام القادم ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧، وبدأ التجهيز لها منذ نوفمبر الماضي، منوها إلى وجود استقرار ضريبي وأن وزارة المالية تمتلك ثروة معلوماتية بالغة الأهمية، وأن استخدام التكنولوجيا الحديثة لها فوائد عديدة.

بينما قدم حافظ الغندور نقيب التجاريين التهنئة لجامعة بدر على تنظيم المؤتمر العلمي، وأن الجامعة سبقت العديد من الجامعات في مجال البحث العلمي.

وأضاف أن جامعة بدر سعت لتوقيع برتوكول تعاون مع نقابة التجاريين وهذا الأمر هام للغاية للخريجين حتى يبقي على اطلاع وتدريب مستمر لثبات مستوى المهن والتدريب على كل المستجدات، وأن هناك قانون مازال لم يخرج بعد لعمل جداول للترقي المهنى.

وأشار إلى أن جامعة بدر تتحلي بالتفكير الاستراتيجي والتعليم المستمر، مثمنا جهود إدارة الجامعة وحصولها على شهادات في الجودة والتميز.

شارك في المؤتمر مجموعة كبيرة من أساتذة الجامعات والباحثين والمتخصصين في مختلف مجالات الاقتصاد وأساتذة الجامعات والطلاب، ومجموعة من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والاعلاميين والشخصيات العامة.

وشهد المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي العاصمة وبدر لتبادل الخبرات المختلفة والأبحاث والعمل المشترك في مختلف علوم الاقتصاد والتجارة.