الداخلية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات على الطرق

رفعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء دكتور علاء فتح الله مدير الادارة العامة للمرور حالة الطوارئ مع هطول الأمطار على الطرق والمحافظات المختلفة.

الداخلية توجه نصائح لـ قائدي المركبات

ودوما ما تطلق الإدارة العامة للمرور تحذيرات وحملات توعية ونصائح وإرشادات بشأن حالة الطقس وبالتحديد في فصل الشتاء، كما ترفع مديريات الأمن المختلفة وأجهزة وزارة الداخلية حالة الطوارئ وذلك للتدخل في حالات الطقس السيئ.

وتأتي حملات التوعية والنصائح والإرشادات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور لمرتادي الطرق الرئيسية والصحراوية، في إطار الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين، وتقليل نسبة معدلات الحوادث، وذلك من خلال التوعية بضرورة القيادة بشكل آمن.

معايير القيادة الآمنة على الطرق في الطقس السيئ

تتحدد معايير القيادة الآمنة على الطرق والمحاور بالتزامن مع الطقس السيئ في عدم تجاوز السرعات القانونية المقررة، أو القيادة تحت تأثير المواد المخدرة والكحولية، لا سيما الانشغال بغير الطريق.

ثلاثة محاور رئيسية وهامة تُعد من أهم الأسباب الرئيسية في وقوع حوادث الطرق، فقد أظهرت البحوث والأرقام أن وراء حوادث الطرق القيادة بسرعات المرتفعة وعدم الالتزام بالسرعات القانونية، لا سيما قيادة المركبات تحت تأثير المخدر أو المواد الكحولية.

معايير القيادة الآمنة على الطرق في الشتاء

معيار مسافة الأمان

تظهر خلال فصل الشتاء، ظواهر الشبورة والأمطار التي تصل إلى حد السيول، وهو ما يتسبب في حوادث الاصطدام الناتجة عن عدم مراعاة مسافات الأمان بين السيارات، وهو ما تنصح به الإدارة العامة للمرور، بضرورة الاحتفاظ بمسافة 4 أمتار لكل 10 كم/س، وذلك عقب الدراسات التي أثبتت أن نسبة 30% من حوادث الطرق ترجع لعدم ترك مسافات الأمان.

وعلى قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التي أمامه مسافة تكون كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض المركبة الأمامية سرعتها أو تتوقف فجأة وعليه دوما الانتباه للإشارات الصادرة عن المركبة الأمامية سواء إشارات الفرامل أو الجانبية.

الانشغال بغير الطريق

كما ينصح خبراء المرور دوما، بضرورة عدم الانشغال بأشياء غير الطريق خلال القيادة، والتي يأتي على رأسها التحدث في الهاتف المحمول، بالإضافة لتناول المأكولات والمشروبات داخل السيارة أثناء القيادة، وأيضا الانشغال بأشياء داخل السيارة مع عدم النظر إلى الطريق.

صيانة السيارة

وتأتي ضمن أولويات القيادة الآمنة، الحفاظ على عمليات الصيانة الدورية للسيارة، والتي تشمل الكشف الدوري على إطارات السيارات لمعرفة صلاحيتها، وأيضا أعطال أجهزة الفرامل التي يجب التأكد من تشغيلها بالصور الكاملة الصحيحة لتجنب حوادث الطرق، والتأكد أيضا من سلامة المرايات الخاصة بالسيارة، مع إجراء الصيانة الدورية لميكانيكا السيارة تجنبا لتعطلها وتعطيل حركة سير السيارات.

الأضواء المبهرة

وتشمل أساسيات القيادة الآمنة على الطرق، عدم استخدام الأضواء المبهرة حال القيادة، وعدم استخدامها حال القيادة داخل المدينة أو في الأماكن السكنية نظرا لكونها تمنع الرؤية عن السيارة المقابلة لمدة تقارب الـ 7 ثوانٍ وهو ما ينجم عنه حادث.

تخطي السيارات

تخطي السيارات أو كما يشاع عنه "الغرزة"، من أخطر الأشياء ضمن قيادة قد تؤدي لحادث، حيث يرى خبراء المرور ضرورة رؤية الجانب الأيسر للسيارة قبل تخطي السيارة الأمامية، فالقادم من الخلف قد يصطدم بالسيارة حال تخطيها السيارة الأمامية، أيضا استخدام الإشارات الضوئية الجانبية قبل التخطي، وقبل الدخول إلي الشوارع الجانبية بوقت كاف، وينصح بعدم التخطي في حالات الطقس السيء إلا في حالات الضرورة.

السرعات القانونية والمخدرات

تدخل القيادة تحت سرعات مرتفعة بالسيارات، ضمن أبرز العوامل المؤدية لحوادث الطرق، وهو ما تناشد به دوما الإدارة العامة للمرور بضرورة الالتزام بالسرعات القانونية المقررة، ضمن شعارات "أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل"، لا سيما القيادة تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات وهو واحد من أهم الأسباب المؤدية لحوادث الطرق.

غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور

وتباشر الإدارة العامة للمرور، عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور؛ وذلك مع هطول الأمطار وتغيرات الطقس وبالتحديد في فصل الشتاء، لا سيما التدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال هطول الأمطار.

وتعد الإدارة العامة للمرور روشتة للقيادة الآمنة، تشمل عددًا من النصائح لقائدي السيارات حرصًا على سلامتهم في ظل سوء الأحوال الجوية:

1. عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.

2. استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .

3. مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .

4. مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.

5. عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .

6. مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك .

7. عدم الانشغال بغير الطريق والتركيز التام مع الطريق.

8. ضرورة استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .

9. زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

10. عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .

أرقام طوارئ المرور.. اتصل تصلك سيارة الإغاثة

وترفع غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور أنه عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

أرقام هامة

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258

- رقم مرور أكتوبر 38355532