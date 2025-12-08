قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة.. ما السبب؟
أحمد موسى: شائعات تستهدف ضرب السياحة المصرية والرسوم ثابتة دون أي زيادة
ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة
مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا
عمرو أديب: مصر لم تبع القضية الفلسطينية.. وأهدافنا إنهاء المأساة الإنسانية في غزة
أحمد موسى: حملات ممنهجة تستهدف السياحة المصرية والرسوم لم تتغير
تفاصيل مثيرة تكشفها محامية الفنان سعيد مختار عن زوجته ومقـ.تله
موعد أول مباراتين في ربع نهائي كأس العرب 2025
دبلوماسي روسي سابق: أوروبا غير جاهزة للتسوية الدائمة للحرب الأوكرانية
سفير مصر في روما: ممارسات إثيوبيا تهدد استقرار المنطقة.. والقاهرة التزمت باتفاق المبادئ
من القاهرة للصعيد.. خريطة الأمطار والنشاط المفاجئ للرياح خلال الساعات المقبلة
وزير الشباب والرياضة يفاجئ جماهير الزمالك بقرار مهم بشأن أرض النادي
رياضة

أشرف صبحي يوجه الشكر للقيادة السياسية لدعم ترشحه لرئاسة CIGEPS باليونسكو

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
منتصر الرفاعي

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كلمة إلى الدول الأعضاء في اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS)، وذلك عبر رسالة مسجلة عقب انتخابه رئيسًا للجنة خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد بمقر اليونسكو في باريس مساء اليوم.

تأتي هذه الرسالة في إطار التنسيق مع الدول الأعضاء، وتأكيد الرؤية المصرية الهادفة إلى تعزيز دور اللجنة ورفع مستوى مشاركتها وفاعليتها خلال الفترة المقبلة.

في مستهل رسالته، عبّر الدكتور أشرف صبحي عن تقديره العميق للثقة التي منحته إياها الدول الأعضاء بانتخابه رئيسًا للجنة، مؤكداً أن هذا الاختيار يعكس الدور المتنامي لمصر في دعم الرياضة والتربية البدنية، كما أعرب عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل للقطاع الرياضي والشبابي وتعزيز الحضور المصري داخل المؤسسات الدولية.

وأكد الوزير أن نجاح اللجنة خلال الفترة المقبلة سيعتمد بشكل أساسي على العمل المشترك بين الدول الأعضاء، مشددًا على أن الرئاسة المصرية ستركّز على تمكين الدول من المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات وتنفيذ المبادرات الدولية المرتبطة بالرياضة والتنمية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى تقديره للدور الذي قامت به تشيلي خلال رئاستها السابقة للجنة، موجهاً الشكر إلى وزير الرياضة التشيلي خايـمي بيتزارو وإلى منظمة اليونسكو وقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية على دعمهم المتواصل لمسار تطوير السياسات الرياضية والتربية البدنية.

وأوضح الوزير أن الرئاسة المصرية للجنة ستقوم على رؤية شاملة ترتكز على العمل الجماعي وتوسيع نطاق الشراكات وتعزيز الاستثمار في الرياضة وبناء القدرات، مع التأكيد على أن أصوات الفئات الأكثر احتياجاً — وعلى رأسهم الأشخاص ذوو الإعاقة والشباب والنساء — يجب أن تبقى في صميم السياسات الدولية المعنية بالرياضة والتربية البدنية.

كما أشار إلى أن خبرته كرئيس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومسؤوليته كوزير لدولة تشكّل جسراً بين آسيا وأفريقيا، ستُسهم في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ودعم تحقيق تقدم فعلي يخدم مصالح الجميع.

وأكد الوزير التزام مصر بالعمل على تنفيذ خارطة طريق سانتياجو وتحويل التعهدات العالمية في مجال الرياضة الدامجة إلى خطوات عملية واضحة، مع تعزيز التكامل بين الرياضة والتعليم ودعم الابتكار وتوسيع أثر الرياضة كقوة دافعة للتنمية والسلام.

واختتم الدكتور أشرف صبحي رسالته بالتأكيد على أن الرئاسة المصرية ستكون نموذجًا للانفتاح والتعاون، وأن المرحلة القادمة ستشهد عملاً مشتركاً متواصلاً مع الدول الأعضاء لبناء مستقبل أكثر شمولاً وعدالة، تُسهم فيه الرياضة في خلق الفرص وتعزيز التنمية لجميع الشعوب.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة أن هذه الرسالة تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون الدولي في إطار رئاسة مصر للجنة CIGEPS، وتعكس التزام الدولة المصرية بقيادة جهود النهوض بالرياضة والتربية البدنية على المستوى العالمي

وفي ختام رسالته، دعا الوزير الدول الأعضاء إلى مواصلة العمل بروح فريق واحد، مؤكداً ثقته بأن المرحلة المقبلة ستكون فرصة لتعزيز التعاون والشراكات، وتحقيق تقدم ملموس في مسار تطوير الرياضة والتعليم البدني على المستوى الدولي، وأن مصر ملتزمة بقيادة هذا الجهد بما يخدم مصالح جميع الدول الأعضاء.

سبق وأن رشّحت جمهورية مصر العربية وزير الشباب والرياضة، الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، لعضوية ورئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو، وهي اللجنة الأممية الاعلى المسؤولة عن وضع الإطار الدولي للسياسات الخاصة بالرياضة والتربية البدنية، وتعزيز دور الرياضة في التنمية المستدامة والإدماج والمساواة. وتُعد اللجنة واحدة من أهم آليات اليونسكو في مجال صياغة السياسات الحكومية، وتشرف على تنسيق التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية لدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز الشمولية في السياسات الرياضية حول العالم

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

موعد شهر رجب 1447 هـ لعام 2025 وفضل الشهر والأعمال المستحبة للمسلمين

موعد شهر رجب 1447 هـ لعام 2025 وفضل الشهر والأعمال المستحبة للمسلمين

مترو الأنفاق

النقل تبحث مد الخط الرابع للمترو شرقًا إلى العاصمة الإدارية وغربا حتى ميدان الحصري

عزاء شقيق الكاتب الصحفي إسلام عفيفي

مشاهير المجتمع وشخصيات بارزة يؤدون واجب العزاء في شقيق الكاتب الصحفي إسلام عفيفي

بالصور

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”
مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”
مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

