أشرف صبحي يوجه الشكر للقيادة السياسية لدعم ترشحه لرئاسة CIGEPS باليونسكو

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كلمة إلى الدول الأعضاء في اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS)، وذلك عبر رسالة مسجلة عقب انتخابه رئيسًا للجنة خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد بمقر اليونسكو في باريس مساء اليوم.

تأتي هذه الرسالة في إطار التنسيق مع الدول الأعضاء، وتأكيد الرؤية المصرية الهادفة إلى تعزيز دور اللجنة ورفع مستوى مشاركتها وفاعليتها خلال الفترة المقبلة.

في مستهل رسالته، عبّر الدكتور أشرف صبحي عن تقديره العميق للثقة التي منحته إياها الدول الأعضاء بانتخابه رئيسًا للجنة، مؤكداً أن هذا الاختيار يعكس الدور المتنامي لمصر في دعم الرياضة والتربية البدنية، كما أعرب عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل للقطاع الرياضي والشبابي وتعزيز الحضور المصري داخل المؤسسات الدولية.

وأكد الوزير أن نجاح اللجنة خلال الفترة المقبلة سيعتمد بشكل أساسي على العمل المشترك بين الدول الأعضاء، مشددًا على أن الرئاسة المصرية ستركّز على تمكين الدول من المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات وتنفيذ المبادرات الدولية المرتبطة بالرياضة والتنمية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى تقديره للدور الذي قامت به تشيلي خلال رئاستها السابقة للجنة، موجهاً الشكر إلى وزير الرياضة التشيلي خايـمي بيتزارو وإلى منظمة اليونسكو وقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية على دعمهم المتواصل لمسار تطوير السياسات الرياضية والتربية البدنية.

وأوضح الوزير أن الرئاسة المصرية للجنة ستقوم على رؤية شاملة ترتكز على العمل الجماعي وتوسيع نطاق الشراكات وتعزيز الاستثمار في الرياضة وبناء القدرات، مع التأكيد على أن أصوات الفئات الأكثر احتياجاً — وعلى رأسهم الأشخاص ذوو الإعاقة والشباب والنساء — يجب أن تبقى في صميم السياسات الدولية المعنية بالرياضة والتربية البدنية.

كما أشار إلى أن خبرته كرئيس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومسؤوليته كوزير لدولة تشكّل جسراً بين آسيا وأفريقيا، ستُسهم في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ودعم تحقيق تقدم فعلي يخدم مصالح الجميع.

وأكد الوزير التزام مصر بالعمل على تنفيذ خارطة طريق سانتياجو وتحويل التعهدات العالمية في مجال الرياضة الدامجة إلى خطوات عملية واضحة، مع تعزيز التكامل بين الرياضة والتعليم ودعم الابتكار وتوسيع أثر الرياضة كقوة دافعة للتنمية والسلام.

واختتم الدكتور أشرف صبحي رسالته بالتأكيد على أن الرئاسة المصرية ستكون نموذجًا للانفتاح والتعاون، وأن المرحلة القادمة ستشهد عملاً مشتركاً متواصلاً مع الدول الأعضاء لبناء مستقبل أكثر شمولاً وعدالة، تُسهم فيه الرياضة في خلق الفرص وتعزيز التنمية لجميع الشعوب.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة أن هذه الرسالة تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون الدولي في إطار رئاسة مصر للجنة CIGEPS، وتعكس التزام الدولة المصرية بقيادة جهود النهوض بالرياضة والتربية البدنية على المستوى العالمي

وفي ختام رسالته، دعا الوزير الدول الأعضاء إلى مواصلة العمل بروح فريق واحد، مؤكداً ثقته بأن المرحلة المقبلة ستكون فرصة لتعزيز التعاون والشراكات، وتحقيق تقدم ملموس في مسار تطوير الرياضة والتعليم البدني على المستوى الدولي، وأن مصر ملتزمة بقيادة هذا الجهد بما يخدم مصالح جميع الدول الأعضاء.

سبق وأن رشّحت جمهورية مصر العربية وزير الشباب والرياضة، الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، لعضوية ورئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو، وهي اللجنة الأممية الاعلى المسؤولة عن وضع الإطار الدولي للسياسات الخاصة بالرياضة والتربية البدنية، وتعزيز دور الرياضة في التنمية المستدامة والإدماج والمساواة. وتُعد اللجنة واحدة من أهم آليات اليونسكو في مجال صياغة السياسات الحكومية، وتشرف على تنسيق التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية لدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز الشمولية في السياسات الرياضية حول العالم