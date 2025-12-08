قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى يطالب بقيمة إيجارية عادلة لأراضي الأوقاف: لا نريد ظلم المواطن ولا إهدار حق الدولة
إقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة.. ما السبب؟
أحمد موسى: شائعات تستهدف ضرب السياحة المصرية والرسوم ثابتة دون أي زيادة
ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة
مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا
عمرو أديب: مصر لم تبع القضية الفلسطينية.. وأهدافنا إنهاء المأساة الإنسانية في غزة
أحمد موسى: حملات ممنهجة تستهدف السياحة المصرية والرسوم لم تتغير
تفاصيل مثيرة تكشفها محامية الفنان سعيد مختار عن زوجته ومقـ.تله
موعد أول مباراتين في ربع نهائي كأس العرب 2025
دبلوماسي روسي سابق: أوروبا غير جاهزة للتسوية الدائمة للحرب الأوكرانية
سفير مصر في روما: ممارسات إثيوبيا تهدد استقرار المنطقة.. والقاهرة التزمت باتفاق المبادئ
من القاهرة للصعيد.. خريطة الأمطار والنشاط المفاجئ للرياح خلال الساعات المقبلة
أخبار البلد

من القاهرة للصعيد.. خريطة الأمطار والنشاط المفاجئ للرياح خلال الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء مجدي

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن حالة الطقس خلال الساعات القليلة القادمة ، حيث يستمر الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.
 

حالة الطقس 

— طقس بارد جدًا في الصباح الباكر
— معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء ، مع نشاط للرياح على عدة مناطق مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة 

وقال "فهيم" خلال تصريحات له ، إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى: 20°م. و 22°م جنوباً ، مع فرص الأمطار المتوقعة .

خريطة سقوط الأمطار 

وكشف عن خريطة سقوط الأمطار ...
السواحل الشمالية:
أمطار خفيفة إلى متوسطة

وقد تكون رعدية أحيانًا على:
مطروح – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ
️ احتمال زيادة الغزارة مساءً على بعض المناطق.

أمطار خفيفة على

القاهرة الكبرى – جنوب الوجه البحري – مدن القناة

– شمال الصعيد: قد ترتفع إلى متوسطة أحيانًا.

أما جنوبًا (حلايب – شلاتين): فرص أمطار خفيفة.

ولفت إلي أن هناك نشاط الرياح:
على مناطق من:
السواحل الشمالية – الوجه البحري – القاهرة الكبرى – شمال الصعيد
وقد يرفع الإحساس بالبرودة خاصة ليلًا.

الأرصاد

أهم التوصيات

 

وقدم "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " توصيات مهمة للحفاظ على السلامة الشخصية:

ارتداء ملابس شتوية حقيقية خاصة في الصباح الباكر وبعد الغروب.
تجنّب التعرّض المفاجئ للهواء البارد لمرضى الصدر والجيوب الأنفية.

زيادة السوائل الدافئة… وتقليل الخروج ليلًا إلا للضرورة.

القيادة بحذر أثناء الأمطار أو نشاط الرياح.

ومن جانبها ، أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن توقعات الأرصاد جاءت دقيقة في ظل حالة من التقلبات الجوية المتسارعة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الأخيرة، وبدأت هذه الموجة منذ السبت الماضي في محافظة البحر الأحمر وشمال سيناء، حيث تعرضت بعض المناطق لسيول قوية.

موعد انتهاء الأمطار 

أوضحت إيمان شاكر، خلال تصريحات تليفزيونية،  أن موجة الأمطار مستمرة حتى نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن بعض المحافظات ستشهد غدًا ارتفاعًا نسبيًا في كمية الأمطار، وعلى رأسها: مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، ودمياط.

الأرصاد

وأضافت أن السواحل الشمالية ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تتطلب الحذر خلال القيادة وحركة المواطنين.، أن التقلبات الجوية اتجهت اليوم نحو المناطق الشمالية، ما أدى إلى تأثير مباشر على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية وشمال الصعيد، وشهدت هذه المناطق أمطارًا متفاوتة الشدة تراوحت بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة، تبعًا لطبيعة كل منطقة.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة خريطة سقوط الأمطار الأمطار الأرصاد

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

إنذارات حمراء وسيول تضرب عدة مناطق سعودية

تعليق الدراسة الحضورية في جدة غدا بسبب العاصفة الممطرة

الكونجرس

الكونجرس الأمريكي يبحث إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا

ترامب

ترامب يصدر أمرا لإنشاء قاعدة وطنية موحدة للذكاء الاصطناعي

بالصور

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”
مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”
مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

