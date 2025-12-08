من القاهرة للصعيد.. خريطة الأمطار والنشاط المفاجئ للرياح خلال الساعات المقبلة

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الساعات القليلة القادمة ، حيث يستمر الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.



حالة الطقس

— طقس بارد جدًا في الصباح الباكر

— معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء ، مع نشاط للرياح على عدة مناطق مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة

وقال "فهيم" خلال تصريحات له ، إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى: 20°م. و 22°م جنوباً ، مع فرص الأمطار المتوقعة .

خريطة سقوط الأمطار

وكشف عن خريطة سقوط الأمطار ...

السواحل الشمالية:

أمطار خفيفة إلى متوسطة

وقد تكون رعدية أحيانًا على:

مطروح – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ

️ احتمال زيادة الغزارة مساءً على بعض المناطق.

أمطار خفيفة على

القاهرة الكبرى – جنوب الوجه البحري – مدن القناة

– شمال الصعيد: قد ترتفع إلى متوسطة أحيانًا.

أما جنوبًا (حلايب – شلاتين): فرص أمطار خفيفة.

ولفت إلي أن هناك نشاط الرياح:

على مناطق من:

السواحل الشمالية – الوجه البحري – القاهرة الكبرى – شمال الصعيد

وقد يرفع الإحساس بالبرودة خاصة ليلًا.

أهم التوصيات

وقدم "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " توصيات مهمة للحفاظ على السلامة الشخصية:

ارتداء ملابس شتوية حقيقية خاصة في الصباح الباكر وبعد الغروب.

تجنّب التعرّض المفاجئ للهواء البارد لمرضى الصدر والجيوب الأنفية.

زيادة السوائل الدافئة… وتقليل الخروج ليلًا إلا للضرورة.

القيادة بحذر أثناء الأمطار أو نشاط الرياح.

ومن جانبها ، أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن توقعات الأرصاد جاءت دقيقة في ظل حالة من التقلبات الجوية المتسارعة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الأخيرة، وبدأت هذه الموجة منذ السبت الماضي في محافظة البحر الأحمر وشمال سيناء، حيث تعرضت بعض المناطق لسيول قوية.

موعد انتهاء الأمطار

أوضحت إيمان شاكر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن موجة الأمطار مستمرة حتى نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن بعض المحافظات ستشهد غدًا ارتفاعًا نسبيًا في كمية الأمطار، وعلى رأسها: مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، ودمياط.

وأضافت أن السواحل الشمالية ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تتطلب الحذر خلال القيادة وحركة المواطنين.، أن التقلبات الجوية اتجهت اليوم نحو المناطق الشمالية، ما أدى إلى تأثير مباشر على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية وشمال الصعيد، وشهدت هذه المناطق أمطارًا متفاوتة الشدة تراوحت بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة، تبعًا لطبيعة كل منطقة.