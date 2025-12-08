قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يطالب بقيمة إيجارية عادلة لأراضي الأوقاف: لا نريد ظلم المواطن ولا إهدار حق الدولة
إقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة.. ما السبب؟
أحمد موسى: شائعات تستهدف ضرب السياحة المصرية والرسوم ثابتة دون أي زيادة
ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة
مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا
عمرو أديب: مصر لم تبع القضية الفلسطينية.. وأهدافنا إنهاء المأساة الإنسانية في غزة
أحمد موسى: حملات ممنهجة تستهدف السياحة المصرية والرسوم لم تتغير
تفاصيل مثيرة تكشفها محامية الفنان سعيد مختار عن زوجته ومقـ.تله
موعد أول مباراتين في ربع نهائي كأس العرب 2025
دبلوماسي روسي سابق: أوروبا غير جاهزة للتسوية الدائمة للحرب الأوكرانية
سفير مصر في روما: ممارسات إثيوبيا تهدد استقرار المنطقة.. والقاهرة التزمت باتفاق المبادئ
من القاهرة للصعيد.. خريطة الأمطار والنشاط المفاجئ للرياح خلال الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بشرط واحد.. الإفتاء: يجوز إطعام المتطوعين بالجمعيات الخيرية من أموال الصدقات

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول "هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أو الزكاة"، مؤكدة أن الأصل في الزكاة ألَّا تُعْطَى إلَّا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليها. 

هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أو الزكاة؟

وأضافت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن صدقة التطوع بابها أوْسعُ من باب الزكاة؛ من حيث إنه يجوز إعطاؤها لأصناف الزكاة الثمانية ولغيرهم، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء، موضحة أنَّ الزكاة يُشترط فيها ما لا يُشترط في الصدقة، كامتلاك أموال معينة، ومرور الحول، وبلوغ النصاب، وإخراج مقدارٍ محدد منها. 

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يجوز شرعًا أن تُدفع الصدقة لإطعام المتبرعين لدى الجمعيات الخيرية، وهو أمرٌ مطلوب شرعًا؛ حيث قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وذلك بشرط ألا يكون المتصدقون قد أخرجوا صدقاتهم لمصارف أخرى غير ذلك.

هل يجوز إخراج الزكاة في صورة طعام للفقراء في رمضان؟

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجاب عن سؤال سيدة قالت: هل يجوز في شهر رمضان المبارك أن نخرج من أموال الزكاة لإطعام الفقراء؟ وهل يمكن إعطاء أولاد الأعمام والخالات من زكاة المال إذا كانوا فقراء؟.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أنه لا مانع من إطعام الفقراء من مال الزكاة، إلا أن الأولى والأفضل أن يُملَّك الفقير المال نقدًا؛ لأن الزكاة حق خالص له، ومن حقه أن يتصرف فيه كيف يشاء، كما أن التمليك هو الأصل في الزكاة. 

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن بعض المذاهب ترى أن الطعام المقدم للفقراء يكون على سبيل الإباحة لا التمليك، أي أنه لا يملك الطعام ملكًا تامًا، ولذلك فإن إعطاء الفقير المال أَولى حتى يشعر بالقدرة والحرية في الإنفاق على احتياجاته المختلفة. 

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا الكلام خاص بالزكاة الواجبة، أما الصدقات والتطوع وإطعام الطعام في رمضان فهي أبواب خير واسعة يمكن فعلها دون قيد.

 وبخصوص إعطاء أولاد الأعمام والخالات من مال الزكاة، أكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه لا مانع إذا كانوا فقراء، لأنهم ليسوا من الأصول ولا الفروع الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، أما إذا كانوا أغنياء، فيجوز إعطاؤهم من باب الصدقات والتطوع فقط، سواء كانوا أقارب أو غير ذلك.

هل يجب دفع الزكاة عن السنوات الماضية؟

وفي سياق  آخر، وضّح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في إجابته عن سؤال سيدة تقول إن لديها ذهبًا بلغ النصاب، وفي بعض الأوقات تقوم بتخزينه دون إخراج الزكاة، وتتساءل: هل عليها ذنب؟ وهل يجب إخراج الزكاة عن كل السنوات الماضية أم عن السنة الحالية فقط؟.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن بعض الفقهاء قالوا إن حلي النساء لا زكاة فيه مطلقًا، مهما بلغت كميته، لأنه يُعد من متاع المرأة وزينتها، بينما الذهب المتمثل في جنيهات أو سبائك أو ذهب مكسور لا يُعد حليًا، وبالتالي يجب أن يُوزن ويُزكّى باعتباره ذهبًا للادخار. 

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن فريقًا آخر من الفقهاء قيّد الأمر، فرأى أن ما كان من الحلي مناسبًا لمستوى المرأة الاجتماعي والمادي فلا زكاة عليه، مثل 100 أو 150 جرامًا وفقًا للعرف السائد، أما ما زاد على ذلك فيُخضع لحساب زكاة الذهب إذا بلغ 85 جرامًا. 

وبخصوص السنوات الماضية، أوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن بعض الفقهاء أجازوا الأخذ برأي عدم وجوب الزكاة على الحلي، خاصة إذا كانت السنوات كثيرة وصعب إخراج الزكاة عنها، ولا مانع من العمل بهذا الرأي.

 أما فيما هو قادم، فنصح بأن تنظر إلى عرف عائلتها ومثيلاتها في مقدار ما يملكن من الذهب، وما زاد على الحد المعتاد تُحسب زكاته ابتداءً من هذا العام دون حرج.

فضل الزكاة وإخراجها في وقتها

1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.
2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.
3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير.
4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.
5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.
6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.
8- سبب من أسباب دخول الجنّة.
9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.
10 - تنجي من حرّ يوم القيامة.

دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء المصرية هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أو الزكاة إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات حكم إطعام المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية أموال الصدقات الصدقات الزكاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

ترشيحاتنا

الإيجار القديم

لن نترك المستأجر للمجهول.. رئيس برلمانية التجمع لـ صدى البلد: سأتبنى تعديل قانون الإيجار القديم بالبرلمان الجديد

الأعلى لتنظيم الإعلام

ضوابط صارمة لتصحيح المعلومات الخاطئة… والمجلس الأعلى يتدخل عند الامتناع

الرئيس السيسي وخليفة حفتر

برلمانية: لقاء الرئيس السيسي مع الفريق حفتر رسالة حاسمة لحماية الأمن القومي المصري وصون استقرار ليبيا

بالصور

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”
مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”
مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

فيديو

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد