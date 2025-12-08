الأرصاد: درجات الحرارة ستظل منخفضة حتى نهاية الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، موضحة أن المنخفض الجوي الذي يسيطر على طبقات الجو العليا، إلى جانب المنخفض السطحي الواقع على البحر المتوسط والكتل الهوائية المعتدلة المحمّلة بالرطوبة، يواصل التأثير على معظم محافظات شمال البلاد.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الأمطار المتفاوتة الشدة تمتد من المناطق الساحلية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع توقع زيادة كمياتها على السواحل المطلة على البحر المتوسط غداً.

وذكرت الدكتورة منار غانم، أن المحافظات الساحلية، ومنها مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، ستكون الأكثر تأثراً بالأمطار التي تتراوح بين المتوسطة والرعدية، وقد تصبح غزيرة في بعض المواقع.

وأشارت إلى أن الأمطار داخل المحافظات الداخلية أقل نسبياً، إلا أن القاهرة الكبرى ستشهد فرصاً لأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال ساعات المساء، بينما تمتد فرص الأمطار أيضاً إلى وسط وشمال الصعيد ومدن القناة وخليج السويس حتى يوم الخميس.

وأوضحت غانم أن انخفاض درجات الحرارة بات واضحاً، ما يستدعي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث تسجل الصغرى في القاهرة الكبرى نحو 12 درجة مئوية، بينما تنخفض في المدن الجديدة إلى 10 درجات، وتصل في شمال الصعيد إلى 7 و8 درجات.

ونبّهت إلى ضرورة توخي الحذر في المحافظات التي تشهد سحباً رعدية؛ لما يصاحبها من رياح قوية وتساقط لحبات البَرَد، داعية إلى الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللافتات المعدنية والمباني المتهالكة.

وفي ختام تصريحاتها، أوضحت غانم أن درجات الحرارة ستظل منخفضة حتى نهاية الأسبوع، وأن الأجواء ستبقى شتوية باردة ليلاً ومعتدلة مائلة للبرودة نهاراً، مع ارتفاع طفيف متوقع مع بداية الأسبوع المقبل ليتراوح متوسط الحرارة العظمى ما بين 22 و23 درجة مئوية، وهو المستوى الطبيعي في هذا الوقت من العام مع اقتراب موعد الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر.

