ساندوا ابننا.. عمرو أديب: مدرب ليفربول داخل في خناقة غير طبيعية مع محمد صلاح

علق الإعلامي عمرو أديب، على طريقة تعامل نادي ليفربول مع لاعبنا المصري محمد صلاح وعدم مشاركته أساسيا مع ليفربول .



وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" يجب مساندة محمد صلاح بسبب ما يتعرض له داخل نادي ليفربول ".

وتابع عمرو اديب :" مستغرب من النقاد المصريين اللي مش بيساندوا حمد صلاح "، مضيفا:" مفيش زي محمد صلاح ومش هايجي لاعب تاني زي محمد صلاح ".

وأكمل عمرو اديب :" مدرب ليفربول داخل في خناقة غير طبيعية مع محمد صلاح "، مضيفا:" محمد صلاح خارج قائمة انتر ميلان بأبطال أوروبا ".