يواجه ظروف صعبة.. وزير الشباب والرياضة يوجه رسالة هامة لمحمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن محمد صلاح في حاجة إلى دعم المصريين خاصة أن كرة القدم ظروفها مختلفة، مشيرا إلى أن محمد صلاح يواجه ظروف صعبة خلال الفترة الحالية.

وقال أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الفترة الحالية ستشهد فترة توقف دولي، وسيكون محمد صلاح متواجد مع المنتخب المصري في بطولة إفريقيا، وسنتواصل معه.



هز محمد صلاح، نجم ليفربول، الدوري الإنجليزي بعد تصريحاته النارية ضد المدرب آرني سلوت، معبراً عن استيائه من إدارة النادي ووصفه بأنه أصبح "كبش فداء" للنتائج السلبية الأخيرة.