قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من تحول مفاجئ في حالة الطقس| تفاصيل
فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة|ننشر الشروط والتفاصيل
من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد
محمد صلاح وجهاً لوجه مع أرني سلوت في تدريب ليفربول| فيديو
تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة
أسرة العندليب تدشّن موقعًا إلكترونيًا لمشاهدة منزل عبد الحليم حافظ ومقتنياته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من أيقونة إلى منبوذ.. صلاح في قلب أزمة ليفربول خلال الـ 48 ساعة الماضية

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

هز محمد صلاح، نجم ليفربول، الدوري الإنجليزي بعد تصريحاته النارية ضد المدرب آرني سلوت، معبراً عن استيائه من إدارة النادي ووصفه بأنه أصبح "كبش فداء" للنتائج السلبية الأخيرة.

 وتشير صحفية ذا أثلتيك  إلى أن تصريحاته كانت مدروسة لزيادة الضغط على المدرب، رغم أن الأخير يحظى بدعم مجلس الإدارة.

ولم يشارك صلاح في آخر ثلاث مباريات لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك التعادل 3-3 مع ليدز يونايتد، ما أثار غضبه واندلاع جدل واسع داخل الفريق.

ويعد صلاح، الذي وقع عقدًا لمدة عامين في أبريل الماضي، من أبرز لاعبي ليفربول خلال ثماني سنوات، حيث سجل أكثر من 250 هدفًا وفاز بلقبين للدوري الإنجليزي. ومع ذلك، لم يسجل سوى خمسة أهداف في 19 مباراة هذا الموسم، وسط تغييرات في تشكيل الفريق بعد وصول لاعبين جدد مثل فلوريان فيرتز وإيساك وهوغو إكيتيكي، ما أثر على دوره الهجومي.

وكشفت تقارير أن صلاح قضى وقتًا طويلًا يوم الأحد في مناقشات مع وكيله رامي عباس، قبل أن يعود يوم الاثنين إلى تدريبات الفريق، في جلسة للتعافي والاستعداد للمباريات المقبلة.

وأشارت تقارير، إلى أن زملاء صلاح والجهاز الفني لم يتفاجأوا بردة فعله، رغم أن حجم الانفجار تجاوز توقعات الكثيرين، مشيرين إلى أن الاستياء بدأ يتصاعد منذ سبتمبر الماضي بعد تغييرات كبيرة في تشكيل الفريق وطريقة اللعب.

ويأتي هذا الجدل قبل مواجهة ليفربول المرتقبة ضد إنتر ميلان، حيث من المتوقع أن يكون موقف صلاح محور نقاش كبير داخل النادي وخارجه، مع استمرار التوتر بين النجم المصري والمدرب الهولندي.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

ترشيحاتنا

سارة خليفة لهيئة المحكمة: أنا مش مجرمة وبطلب منكم العدل والورق المضبوط مزور

سارة خليفة لهيئة المحكمة: أنا مش مجرمة وبطلب منكم العدل والورق المضبوط مزور

وزير العدل يترأس الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الانساني

وزير العدل يترأس الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني

هدير عبدالرازق

تظلم لإلغاء إحالة هدير عبد الرازق للمحاكمة على فيديوهاتها المسربة

بالصور

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

جمال شعبان: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة

جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة

الشتاء يطرق الأبواب.. كيف تستعد الأسر لموجة البرد الأقوى هذا العام؟

الطقس
الطقس
الطقس

وصفات 10 دقائق .. إنقاذ يوم الأمهات العاملات

وصفات 10 دقائق… إنقاذ يوم الأمهات العاملات
وصفات 10 دقائق… إنقاذ يوم الأمهات العاملات
وصفات 10 دقائق… إنقاذ يوم الأمهات العاملات

فيديو

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد