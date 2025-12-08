الشتاء يطرق الأبواب.. كيف تستعد الأسر لموجة البرد الأقوى هذا العام؟

وسط تقلبات جوية مفاجئة تشهدها مصر خلال الأيام الأخيرة، ومع التحذيرات المستمرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلاً، وزيادة فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق القاهرة الكبرى، تتأهب الأسر المصرية لمواجهة موجة برد توصف بأنها «الأقوى منذ بداية الموسم».

وتشير توقعات الأرصاد إلى أن البلاد مقبلة على كتلة هوائية باردة قادمة من أوروبا، تصحبها رياح نشطة تزيد الإحساس بالبرودة، ما يجعل هذا الأسبوع بداية فعلية للشتاء القاسي الذي تحدث عنه الخبراء منذ مطلع ديسمبر.

الطقس الآن في مصر.. انخفاض حاد ليلًا ورياح تزيد الإحساس بالبرودة

وتؤكد خرائط الطقس الحالية أن القاهرة الكبرى تسجّل درجات حرارة تتراوح بين 12 و14 درجة ليلًا، بينما تسجل المدن الساحلية أجواء أبرد مع فرصة لسقوط أمطار متوسطة. وتزداد حدة الرياح خلال ساعات المساء، لتجعل الشعور بالبرودة أقوى من المعدلات الطبيعية.

كما حذّرت الأرصاد من موجة ثانية من الأمطار تمتد خلال 72 ساعة المقبلة، وقد تؤدي إلى تباطؤ في حركة المرور صباحًا، خاصة على الطرق السريعة المؤدية إلى الإسكندرية والعلمين.

كيف تستعد الأسر المصرية للموجة الأكثر برودة؟

مع بداية موجة الطقس العاصف، تستعد معظم الأسر بإجراءات سريعة داخل المنزل للحفاظ على الدفء دون اللجوء إلى استهلاك كهرباء مرتفع. وتلجأ الأمهات، خاصة في المنازل ذات المساحات الصغيرة، إلى «التدفئة الاقتصادية»، مثل فرش السجاد السميك، وإغلاق الشقوق حول النوافذ، واستخدام ستائر ثقيلة لحبس الهواء الدافئ.

1. تدفئة المنزل بأقل التكاليف

السجاد السميك يقلل من فقدان حرارة البيت بنسبة تصل إلى 15%.

وضع لاصق عازل على أطراف الشبابيك يمنع دخول الهواء البارد.

استخدام «كوفرتة» أو بطانية خفيفة فوق الملابس داخل المنزل يحقق دفء مدهش دون أجهزة.

2. أكلات الشتاء المطلوبة في الأيام الباردة

في ظل البرد القارس، يعتمد المصريون على أكلات تمنح طاقة وحرارة، وعلى رأسها العدس، شوربة الفراخ، السحلب، البطاطس المهروسة، والكاكاو الساخن.

وتشير الدراسات إلى أن الأطعمة الغنية بالبروتين والكربوهيدرات المعقدة تساعد الجسم على مقاومة انخفاض الحرارة وتوفير طاقة أطول خلال ساعات الليل.

3. طرق لتدفئة الأطفال وحمايتهم من النزلات الموسمية

الشتاء

مع انخفاض الحرارة، يزداد خطر إصابة الأطفال بنزلات البرد والإنفلونزا. وتنصح الأطباء بارتداء 3 طبقات من الملابس بدلًا من قطعة واحدة ثقيلة، والحرص على تدفئة القدمين واليدين قبل النوم.

كما يوصى بتناول مشروبات دافئة خالية من الكافيين مثل الينسون والنعناع والبابونج.

عند انقطاع الكهرباء بسبب الرياح.. ماذا تفعلين؟

تشهد بعض المناطق انقطاعًا مؤقتًا للكهرباء خلال موجات الرياح الشديدة، لذلك تقدم شركات الكهرباء نصائح مهمة:

الاحتفاظ بكشاف وشاحن محمول (باور بانك) جاهز دائمًا.

فصل الأجهزة الكهربائية الحساسة أثناء انقطاع الكهرباء لحمايتها عند عودة التيار.

عدم استخدام الشموع في أماكن مزدحمة داخل المنزل لتجنب الحوادث.

وتشير تقارير سابقة بالفعل إلى حوادث بسيطة حدثت العام الماضي بسبب استخدام الشموع خلال موجة الطقس البارد.

الأرصاد: الأيام الأشد قادمة

وفي أحدث تصريح لخبراء الأرصاد، أكدت الهيئة أن موجة البرد الحقيقية ستبدأ نهاية الأسبوع الحالي، مع توقعات بانخفاض إضافي في الحرارة قد يصل إلى درجتين أو ثلاث درجات، ما يعني استمرار الشعور ببرودة قاسية، خاصة في الفجر والصباح الباكر.

كما حذرت من تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة، مطالبة السائقين بتقليل السرعة واستخدام الإضاءة المنخفضة.

كيف يمكن للأسرة أن تحافظ على الأمان خلال الطقس المتقلب؟

متابعة نشرات الطقس اليومية لتجنب المفاجآت.

تأجيل الرحلات الطويلة في ساعات الفجر.

عدم ترك الملابس المبللة على الجسد بعد الأمطار.

تجهيز حقيبة صغيرة للطوارئ داخل السيارة بها مياه، بطانية خفيفة، وكشاف.

تجنب تشغيل المدفأة بالكهرباء طوال الليل دون مراقبة.

الطقس.. صديق أم عدو؟

الطقس البارد ليس عدوًا دائمًا، فهناك جانب إيجابي يؤكده الأطباء، وهو أن البرودة تُنَشِّط الدورة الدموية وتُحسِّن جودة النوم لدى بعض الأشخاص.

لكن يبقى المفتاح الحقيقي في كيفية استعداد الأسرة لهذه الموجة، خاصة مع التحذيرات المتكررة من انخفاض الحرارة والرياح النشطة خلال الأيام المقبلة.