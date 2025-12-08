طريقة مشروب الهوت شوكليت للشتاء

الهوت شوكليت من المشروبات الشتوية التي يعشقها الكثير إليك طريقة تحضير مشروب الهوت شوكليت للشتاء يساعدك على التدفئة.

طريقة تحضير مشروب الهوت شوكليت

المكوّنات:

كوبان من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام.

ملعقتان كبيرتان من السكر (أو بحسب الرغبة).

ملعقة كبيرة من الشوكولاتة المبشورة أو قطع الشوكولاتة.

رشة فانيليا.

رشة قرفة اختيارية.

مارشميلو أو كريمة للتزيين.

طريقة التحضير:

1. سخّني الحليب في قدر على نار هادئة.



2. أضيفي السكر والكاكاو، وحرّكي جيدًا حتى يذوب المزيج تمامًا.



3. أضيفي قطع الشوكولاتة، واتركيها تذوب مع التحريك المستمر حتى يصبح القوام كثيفًا وكريميًا.



4. ارفعي القدر عن النار، ثم أضيفي الفانيليا ورشة القرفة إذا رغبتِ.



5. اسكبي المشروب في كوب التقديم، وزيّنيه بالمارشميلو أو الكريمة.

نصيحة:

للحصول على مذاق أغنى، استخدمي شوكولاتة داكنة عالية الجودة لتحصلي على مشروب يشبه ما يُقدَّم في المقاهي.