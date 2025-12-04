مشروبات طبيعية تعزز المناعة تغنيك عن المضادات الحيوية

كشفت مصادر طبية أن عدداً من المشروبات الطبيعية يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تعزيز مناعة الجسم ومساعدته على مقاوم لعدوى، الأمر الذي قد يقلل الحاجة لاستخدام المضادات الحيوية في بعض الحالات البسيطة.

وأكد متخصصون في مجال التغذية العلاجية أن هذه المشروبات تحتوي على مركبات طبيعية ذات خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والالتهابات.

وأوضح الخبراء أن مشروب العسل والليمون يُعد من أبرز المشروبات الداعمة للمناعة، لاحتوائه على فيتامين "سي" ومركبات طبيعية تساعد على مقاومة الميكروبات. كما يُعد الزنجبيل الدافئ أحد أقوى المشروبات المضادة للالتهاب، نظراً لما يحتويه من مركبات "جينجيرول" التي تعمل على تخفيف أعراض البرد والسعال.



وأشار الأطباء إلى أن الزعتر المغلي يتمتع بخواص قوية مضادة للبكتيريا، ويُستخدم منذ القدم في علاج مشكلات الجهاز التنفسي. فيما يُعد مشروب الكركم بالحليب – المعروف باللبن الذهبي – من المشروبات التي تسهم في تقوية المناعة بفضل مادة "الكركمين" المضادة للالتهاب.



كما لفتت التقارير إلى فوائد الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة، والثوم بالعسل الذي يُوصف بأنه أقوى مضاد حيوي طبيعي.

وتساهم القرفة بالعسل والكركديه الدافئ أيضاً في تعزيز قدرة الجسم على التصدي للميكروبات.ريه



وشدد المختصون على أن هذه المشروبات، رغم فوائدها الكبيرة، لا تُعد بديلاً كاملاً للمضادات الحيوية في حالات العدوى الشديدة، مؤكدين أهمية استشارة الطبيب عند استمرار الأعراض أو تفاقمها.