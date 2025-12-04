الشعر وحبوب بالوجه .. أبرز أعراض تكيس المبايض لدى السيدات

كشفت مصادر طبية معنية بصحة المرأة عن أبرز أعراض تكيس المبايض (PCOS)، وهو أحد الاضطرابات الهرمونية الشائعة بين الفتيات والسيدات، والذي قد يؤثر على الصحة الإنجابية والوزن والدورة الشهرية إذا لم يتم الانتباه إليه مبكرًا.

وأوضحت التقارير أن أبرز الأعراض تشمل اضطراب الدورة الشهرية سواء بتأخرها أو انقطاعها لفترات طويلة، بالإضافة إلى زيادة نمو الشعر في مناطق غير معتادة مثل الوجه والصدر بسبب ارتفاع هرمون الذكورة. كما تعاني بعض السيدات من ظهور حبوب الشباب وزيادة دهنية البشرة.

وتشير الأبحاث إلى أن زيادة الوزن وصعوبة فقدانه من العلامات الشائعة أيضًا، إلى جانب آلام في منطقة الحوض أو انتفاخ بالبطن، بينما قد تلاحظ أخريات تساقط الشعر أو ضعفه بشكل ملحوظ. ويؤكد الأطباء أن بعض النساء قد لا تظهر لديهن أي أعراض واضحة رغم وجود التكيس.



وشدد الخبراء على أهمية استشارة الطبيب عند ملاحظة أي من هذه العلامات، لأن التشخيص المبكر يساعد في تجنب المضاعفات، مثل مشاكل الخصوبة أو اضطرابات التبويض، مع إمكانية التحكم في الأعراض من خلال نمط حياة صحي وعلاج مناسب تحت إشراف طبي.