فوز الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلى في الوطن العربي
إبراهيم صابر يفوز بجائزة التميز الحكومى كأفضل محافظ عربي 2025
وصلوا 180.. ارتفاع عدد الطعون على نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات النواب
دعاء يجبر القلب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
شريف فاروق يشهد مراسم قرعة الحج للعاملين بالتموين ويهنئ الفائزين بأداء الفريضة
بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
عمرو دياب يتصدّر تريند إكس بعد اعتلائه قمة استماعات «أنغامي»
مرأة ومنوعات

الشعر وحبوب بالوجه .. أبرز أعراض تكيس المبايض لدى السيدات

تكيس المبايض
تكيس المبايض
ريهام قدري

كشفت مصادر طبية معنية بصحة المرأة عن أبرز أعراض تكيس المبايض (PCOS)، وهو أحد الاضطرابات الهرمونية الشائعة بين الفتيات والسيدات، والذي قد يؤثر على الصحة الإنجابية والوزن والدورة الشهرية إذا لم يتم الانتباه إليه مبكرًا.

وأوضحت التقارير أن أبرز الأعراض تشمل اضطراب الدورة الشهرية سواء بتأخرها أو انقطاعها لفترات طويلة، بالإضافة إلى زيادة نمو الشعر في مناطق غير معتادة مثل الوجه والصدر بسبب ارتفاع هرمون الذكورة. كما تعاني بعض السيدات من ظهور حبوب الشباب وزيادة دهنية البشرة.
وتشير الأبحاث إلى أن زيادة الوزن وصعوبة فقدانه من العلامات الشائعة أيضًا، إلى جانب آلام في منطقة الحوض أو انتفاخ بالبطن، بينما قد تلاحظ أخريات تساقط الشعر أو ضعفه بشكل ملحوظ. ويؤكد الأطباء أن بعض النساء قد لا تظهر لديهن أي أعراض واضحة رغم وجود التكيس.


وشدد الخبراء على أهمية استشارة الطبيب عند ملاحظة أي من هذه العلامات، لأن التشخيص المبكر يساعد في تجنب المضاعفات، مثل مشاكل الخصوبة أو اضطرابات التبويض، مع إمكانية التحكم في الأعراض من خلال نمط حياة صحي وعلاج مناسب تحت إشراف طبي.

تكيس المبايض تكيس المبيض اعراض تكيس المبايض

