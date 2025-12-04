قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيدرا تدافع عن منى زكي بعد الانتقادات التي تعرضت لها بسبب فيلم الست
جدول مباريات الأهلي والزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر
مع انتشار البرد والفيروسات.. علاج احتقان الزور والسعال
200ألف دولار.. سرقة مستشار وزير إخواني سابق تفضح قيادات الجماعة في الخارج
الاتحاد العربي يختار جماهير السودان الأفضل فى الجولة الأولي بكأس العرب
مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش
هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضح
21 دولة من حوض البحر المتوسط يجتمعون بالقاهرة لمناقشة حماية المتوسط
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقة
حفل تسليم جوائز التميز الصحفي وتكريم "أخبار اليوم" لتميزها في تغطية افتتاح المتحف الكبير.. الاثنين
حظك وحش .. «الدردير» يتمنى الشفاء لكريم فؤاد بعد إصابته بالركبة مُجددًا
تحديث التشريعات لتشمل المخدرات التصنيعية.. ننشر توصيات مؤتمر قادة الشرطة العرب| صور
مع انتشار البرد والفيروسات.. علاج احتقان الزور والسعال

علاج احتقان الزور
علاج احتقان الزور
رشا عوني

مع انتشار الأنفلونزا الموسمية و نزلة البرد خلال هذه الفترة مع بداية فصل الشتاء، يصاب الكثير بـ احتقان الزور الشديد الذي يعد من ضمن أعراض البرد والأنفلونزا، ويتطلب رعاية صحية وتناول مشروبات وأطعمة تساعد على العلاج إلى جانب الأدوية إذا تطلب الأمر. 

نستعرض لكم طرق علاج احتقان الزور عند الاطفال والكبار ، والأطعمة التي يجب تناولها خلال هذه الفترة ، ومشروبات علاج احتقان الزور بحسب موقع هيلث لاين الطبي .. 

اقرأ أيضاً :   أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

أبرز الطرق لعلاج احتقان الحلق
علاج احتقان الزور

علاج احتقان الزور الشديد

ونتيجة انتشار الفيروسات مع بدء فصل الشتاء، يعاني الكثير وخاصة الأطفال من احتقان الزور الشديد ، إليك نصائح للتعامل معه في المنزل .. 

تناول السوائل الدافئة والباردة

تعد السوائل الدافئة أفضل علاج احتقان الزور عند الأطفال والكبار، فعادةً ما يوصي به الطبيب لتخفيف الأعراض بشكل كبير، حيث تعمل على:

-المساعدة على تنقية الأغشية المخاطية، وتحسين التنفس.

-منع التهابات الجيوب الأنفية.

-تقليل درجة الحرارة المرتفعة.

-تخفيف السعال عن طريق تهدئة مؤخرة الحلق.

احتقان الحلق» قد يكون سببه سرطان الحنجرة
علاج احتقان الزور الشديد

مشروبات علاج احتقان الزور

-مشروب الزنجبيل والليمون: يُساعد على قتل بعض أنواع البكتيريا المسببة لالتهاب الحلق، وعند مزجه مع العسل والليمون في مشروب دافئ، فإن الفوائد تتضاعف.

-الماء الدافئ مع الليمون: يحتوي الليمون على كمية كبيرة من فيتامين ج الذي يُساعد على التخلص من البلغم.

-عرق السوس : يتميز نبات عرق السوس بفوائده الطبية العديدة والمتنوعة، حتى إن البعض يعتقد أن له تأثيرًا طبيًا يُشبه إلى حد كبير تأثير دواء الأسبرين (Aspirin) عند استعماله لعلاج احتقان الحلق.

- النعناع: يحتوي النعناع على نسبة عالية من مضادات الالتهاب التي تُساعد على تهدئة الحلق وتسكين الألم.

-مشروب القرفة الساخن: هذا المشروب غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب التي تُساعد على تخفيف أي احتقان في الحلق.

التهاب الحلق عند الأطفال- طبيب يوضح الأسباب والأعراض | الكونسلتو
علاج احتقان الزور عند الاطفال

أقرأ أيضاً .. احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا
 

علاج احتقان الزور بسرعة

 الغرغرة بالماء والملح

الغرغرة بالماء والملح هي وصفة قديمة جدًا وذات فعالية عالية في مكافحة العديد من أمراض الجهاز التنفسي العلوية بما فيه احتقان الحلق.

إذ يُساعد الماء والملح على تخفيف تورم واحتقان الحلق، كما يُساعد على قتل البكتيريا التي ربما سببت التهاب الحلق من الأساس.

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على مواد مطهرة ومضادة للبكتيريا تُساعد بشكل كبير على تخفيف حدة أعراض أمراض الجهاز التنفسي المختلفة، مثل: الكحة، واحتقان الحلق، والبلغم.

الطريقة : 

يمكنك شرب كوب من الماء الدافئ الممزوج بالقليل من العسل وملعقة واحدة من خل التفاح.

أطعمة تقوي المناعة وعلاج البرد 

خلال فترة الإصابة بنزلة البرد واحتقان الزور الشديد، يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات الهامة للجسم، والتي تساعد في تقوية المناعة، وهي:

  • الفواكه مثل الموز.
  • الزبادي.
  • شوربة الدجاج.
  • البيض المسلوق.
  • البطاطس المسلوقة والمهروسة.
  • عصائر الفواكه بدون سكر، وخاصة عصير الرمان وتوت العليق.
  • الخضروات الطازجة والمطبوخة: يوفر الجزر، والملفوف، والخضروات الأخرى العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في علاج التهاب الحلق. 
