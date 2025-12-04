مع انتشار البرد والفيروسات.. علاج احتقان الزور والسعال

مع انتشار الأنفلونزا الموسمية و نزلة البرد خلال هذه الفترة مع بداية فصل الشتاء، يصاب الكثير بـ احتقان الزور الشديد الذي يعد من ضمن أعراض البرد والأنفلونزا، ويتطلب رعاية صحية وتناول مشروبات وأطعمة تساعد على العلاج إلى جانب الأدوية إذا تطلب الأمر.

نستعرض لكم طرق علاج احتقان الزور عند الاطفال والكبار ، والأطعمة التي يجب تناولها خلال هذه الفترة ، ومشروبات علاج احتقان الزور بحسب موقع هيلث لاين الطبي ..

علاج احتقان الزور

علاج احتقان الزور الشديد

ونتيجة انتشار الفيروسات مع بدء فصل الشتاء، يعاني الكثير وخاصة الأطفال من احتقان الزور الشديد ، إليك نصائح للتعامل معه في المنزل ..

تناول السوائل الدافئة والباردة

تعد السوائل الدافئة أفضل علاج احتقان الزور عند الأطفال والكبار، فعادةً ما يوصي به الطبيب لتخفيف الأعراض بشكل كبير، حيث تعمل على:

-المساعدة على تنقية الأغشية المخاطية، وتحسين التنفس.

-منع التهابات الجيوب الأنفية.

-تقليل درجة الحرارة المرتفعة.

-تخفيف السعال عن طريق تهدئة مؤخرة الحلق.

علاج احتقان الزور الشديد

مشروبات علاج احتقان الزور

-مشروب الزنجبيل والليمون: يُساعد على قتل بعض أنواع البكتيريا المسببة لالتهاب الحلق، وعند مزجه مع العسل والليمون في مشروب دافئ، فإن الفوائد تتضاعف.

-الماء الدافئ مع الليمون: يحتوي الليمون على كمية كبيرة من فيتامين ج الذي يُساعد على التخلص من البلغم.

-عرق السوس : يتميز نبات عرق السوس بفوائده الطبية العديدة والمتنوعة، حتى إن البعض يعتقد أن له تأثيرًا طبيًا يُشبه إلى حد كبير تأثير دواء الأسبرين (Aspirin) عند استعماله لعلاج احتقان الحلق.

- النعناع: يحتوي النعناع على نسبة عالية من مضادات الالتهاب التي تُساعد على تهدئة الحلق وتسكين الألم.

-مشروب القرفة الساخن: هذا المشروب غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب التي تُساعد على تخفيف أي احتقان في الحلق.

علاج احتقان الزور عند الاطفال

علاج احتقان الزور بسرعة

الغرغرة بالماء والملح

الغرغرة بالماء والملح هي وصفة قديمة جدًا وذات فعالية عالية في مكافحة العديد من أمراض الجهاز التنفسي العلوية بما فيه احتقان الحلق.

إذ يُساعد الماء والملح على تخفيف تورم واحتقان الحلق، كما يُساعد على قتل البكتيريا التي ربما سببت التهاب الحلق من الأساس.

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على مواد مطهرة ومضادة للبكتيريا تُساعد بشكل كبير على تخفيف حدة أعراض أمراض الجهاز التنفسي المختلفة، مثل: الكحة، واحتقان الحلق، والبلغم.

الطريقة :

يمكنك شرب كوب من الماء الدافئ الممزوج بالقليل من العسل وملعقة واحدة من خل التفاح.

أطعمة تقوي المناعة وعلاج البرد

خلال فترة الإصابة بنزلة البرد واحتقان الزور الشديد، يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات الهامة للجسم، والتي تساعد في تقوية المناعة، وهي: