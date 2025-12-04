علي يد أحد رجاله .. تفاصيل مثيرة بشأن مقتل ياسر أبو شباب

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التقديرات في دولة الاحتلال تشير إلى أن ياسر أبو شباب تم القضاء عليه على يد أحد رجاله.فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن أحد مصادرها أن مقتل ياسر أبو شباب تطور سيئ لإسرائيل.







وقالت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني: أبو شباب توفي في مستشفى سوروكا متأثرا بجراحه جراء خلاف داخلي في العائلة.

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري القول بمقتل ياسر أبو شباب زعيم إحدى المليشيات في غزة بعد تصفيته من قبل مسلحين، خلال اشتباكات في رفح جنوبي قطاع غزة.



وقالت مصادر الإسرائيلية : سيتعين على إسرائيل التحقيق في كيفية تجاوز أعضاء من حماس للخط الأصفر واغتيال أبو شباب.

وفي وقت لاحق ، أعلنت وزارة الداخلية في غزة إمهال ياسر أبو شباب 10 أيام لتسليم نفسه بتهم تشمل الخيانة والتخابر وفي حال عدم امتثاله سيحاكم غيابيا.

ووقع اشتباك مسلح عنيف - في وقت سابق- جنوبي قطاع غزة، بين عناصر من كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، وميليشيا ياسر أبو شباب، التي تشكّلت بدعم مباشر من جهاز الشاباك.



وبدأ الاشتباك بإطلاق نار متبادل بين الطرفين في منطقة خاضعة للرقابة الميدانية من قبل المقاومة، حيث سُجّلت إصابات وقتلى من الطرفين فيما لم تُصدر المقاومة حتى اللحظة بيانًا رسميًا حول الحادثة.

وأشارت التقارير، إلى أن جيش الاحتلال تدخل بشكل مباشر لدعم العصابة الموالية له، عبر استدعاء طائرة استطلاع مسلحة حلّقت فوق مكان الاشتباك، وقامت باستهداف 4 من عناصر القسام خلال الاشتباك.