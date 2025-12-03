قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحف الحضارة يحيي تراث القصير البحري في فعاليات مبادرة محافظات مصر
القبض على أحد أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة
مصدر مصري مسئول ينفي الشائعات حول فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة
زيلينسكي يستعد لاجتماعات أوروبية وأمريكية للسلام وسط تقدم روسي شرق أوكرانيا
كروت دعائية.. القبض على سيدتين تابعين لمرشح باتتخابات النواب بدمنهور
وزارة الرياضة تطلب تقريرًا رسميًا حول واقعة وفاة السباح يوسف محمد
خاص - الأهلي يتواصل مع الرجاء المغربي لضم يوسف بلعمري
شوبير يكشف حقيقة رحيل أفشة عن الأهلي
إهمال لا يمكن تبريره.. شوبير يفتح النار على نادي الزهور بعد وفاة لاعب السباحة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025
الفيروسات التنفسية.. أسباب الدور المنتشر حاليًا وكيف تحمي نفسك منه؟
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 3-12-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الفيروسات التنفسية.. أسباب الدور المنتشر حاليًا وكيف تحمي نفسك منه؟

أسباب الدور المنتشر حاليًا
أسباب الدور المنتشر حاليًا
عبد العزيز جمال

مع اقتراب فصل الشتاء وبدء انخفاض درجات الحرارة تزداد فرص انتشار الفيروسات التنفسية بين الأطفال والبالغين، بينما تبقى الفئات ضعيفة المناعة مثل كبار السن والأطفال الرضع وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للإصابة. 

يُعد الشتاء الموسم الأكثر نشاطًا للفيروسات التنفسية، مما يستدعي رفع مستويات الوقاية والوعي للحد من العدوى وتجنب المضاعفات. 

وتشمل أبرز الأمراض المنتشرة حاليًا الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا والفيروس المخلوي التنفسي ونزلات البرد الشائعة، وفقًا لبيانات منظمة الصحة البريطانية “UKHSA”.

أسباب زيادة انتشار الفيروسات في الوقت الحالي

تؤكد الدراسات العلمية أن الفيروسات التنفسية تنشط بصورة أكبر في الأجواء الباردة نتيجة عدد من العوامل، أبرزها انخفاض درجات الحرارة بما يؤثر على قوة الجهاز المناعي لدى الإنسان، إضافة إلى الاعتماد المتزايد على الجلوس في أماكن مغلقة قليلة التهوية خلال الشتاء. كما تشير الأبحاث إلى أن الفيروسات تبقى على الأسطح لفترات أطول مقارنة بفصل الصيف، إلى جانب التقارب الجسدي في المدارس والمواصلات وأماكن العمل، مما يعزز فرص انتقال العدوى بسرعة أكبر.

أشهر الفيروسات التنفسية المنتشرة حاليًا

الإنفلونزا الموسمية تعد من أبرز الفيروسات انتشارًا خلال الشتاء، وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وآلام الجسم والسعال والإرهاق الشديد، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة لدى كبار السن. ويستمر فيروس كورونا في الظهور بموجات متفرقة مع حلول الشتاء، وتتشابه أعراضه مع الإنفلونزا لكنه قد يسبب صعوبة في التنفس وفقدانًا لحاسة الشم. أما الفيروس المخلوي التنفسي فيشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال الرضع وكبار السن، ويسبب التهابات حادة في الشعب الهوائية قد تستدعي التدخل الطبي. وتبقى نزلات البرد العادية الأكثر انتشارًا بين الأطفال، حيث تظهر في صورة انسداد بالأنف وسعال خفيف وتعب عام.

كيف تحمي نفسك من الفيروسات التنفسية؟

تجمع الهيئات الصحية العالمية على مجموعة إجراءات وقائية فعالة للحد من انتشار الفيروسات التنفسية، تبدأ بالحصول على اللقاحات الموسمية وعلى رأسها لقاح الإنفلونزا لكبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى لقاح كورونا للفئات المؤهلة ولقاح الفيروس المخلوي التنفسي للرضع وكبار السن والحوامل في الأسابيع الأخيرة من الحمل.
كما تؤكد التوصيات أهمية تهوية الأماكن المغلقة عبر فتح النوافذ خلال التجمعات المنزلية واستخدام المراوح لتحريك الهواء وتقليل تركيز الفيروسات، مع تجنب الأماكن المزدحمة السيئة التهوية قدر الإمكان. وتبرز ضرورة ارتداء الكمامة في المستشفيات والأماكن المزدحمة أو عند الشعور بأعراض البرد أو السعال، خاصة عند مخالطة كبار السن أو المرضى أصحاب المناعة الضعيفة.
وتشدد الإرشادات الصحية على أهمية النظافة الشخصية من خلال غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية واستخدام المطهرات الكحولية عند عدم توفر الماء والصابون، وتجنب لمس الوجه قبل تنظيف اليدين، إضافة إلى تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال باستخدام منديل أو بالمرفق.
كما يساعد دعم الجهاز المناعي بشكل كبير على الوقاية من الفيروسات، وذلك من خلال النوم الجيد لمدة تتراوح بين 7 و8 ساعات يوميًا، وشرب الماء والسوائل الدافئة، وتناول الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين سي والزنك، والابتعاد عن التدخين الذي يضعف المناعة ويزيد التهاب الجهاز التنفسي.

متى يجب البقاء في المنزل؟

يُنصح بالعزل المنزلي عند ارتفاع الحرارة أو الإصابة بسعال شديد أو صعوبة في التنفس، وكذلك في حال الشعور بإرهاق يمنع أداء الأنشطة اليومية، وذلك لتجنب نقل العدوى للآخرين، خاصة الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات مثل الأطفال وكبار السن.

الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروسات التنفسية

تضم الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات كلا من الحوامل وكبار السن فوق 65 عامًا والأطفال الرضع وأصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والربو وأمراض المناعة إضافة إلى مرضى الرئة والمدخنين بشكل كبير، مما يتطلب منهم اتخاذ احتياطات إضافية والالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية.

 

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

حالة الطقس

تحذير من الشبورة.. والأرصاد تتوقع أمطاراً متفاوتة الشدة على على هذه المحافظات

فايز علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية

مدير منظمة العمل العربية: معالجة ظاهرة عمل الأطفال تتطلب مقاربة شاملة

رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك

ترامب ثم نائبه.. ماسك يتوقع سيطرة الجمهوريين على الرئاسة الأمريكية 12 عاما

وزير التجارة الباكستاني

وزير التجارة الباكستاني: اتفاقية التجارة التفضيلية ركيزة لتعزيز التعاون بين دول مجموعة الثماني

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

كوريا الجنوبية تعرض المدفع K9 والطائرة FA50 خلال جناحها بمعرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

