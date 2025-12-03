الفيروسات التنفسية.. أسباب الدور المنتشر حاليًا وكيف تحمي نفسك منه؟

مع اقتراب فصل الشتاء وبدء انخفاض درجات الحرارة تزداد فرص انتشار الفيروسات التنفسية بين الأطفال والبالغين، بينما تبقى الفئات ضعيفة المناعة مثل كبار السن والأطفال الرضع وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للإصابة.

يُعد الشتاء الموسم الأكثر نشاطًا للفيروسات التنفسية، مما يستدعي رفع مستويات الوقاية والوعي للحد من العدوى وتجنب المضاعفات.



وتشمل أبرز الأمراض المنتشرة حاليًا الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا والفيروس المخلوي التنفسي ونزلات البرد الشائعة، وفقًا لبيانات منظمة الصحة البريطانية “UKHSA”.

أسباب زيادة انتشار الفيروسات في الوقت الحالي

تؤكد الدراسات العلمية أن الفيروسات التنفسية تنشط بصورة أكبر في الأجواء الباردة نتيجة عدد من العوامل، أبرزها انخفاض درجات الحرارة بما يؤثر على قوة الجهاز المناعي لدى الإنسان، إضافة إلى الاعتماد المتزايد على الجلوس في أماكن مغلقة قليلة التهوية خلال الشتاء. كما تشير الأبحاث إلى أن الفيروسات تبقى على الأسطح لفترات أطول مقارنة بفصل الصيف، إلى جانب التقارب الجسدي في المدارس والمواصلات وأماكن العمل، مما يعزز فرص انتقال العدوى بسرعة أكبر.

أشهر الفيروسات التنفسية المنتشرة حاليًا

الإنفلونزا الموسمية تعد من أبرز الفيروسات انتشارًا خلال الشتاء، وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وآلام الجسم والسعال والإرهاق الشديد، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة لدى كبار السن. ويستمر فيروس كورونا في الظهور بموجات متفرقة مع حلول الشتاء، وتتشابه أعراضه مع الإنفلونزا لكنه قد يسبب صعوبة في التنفس وفقدانًا لحاسة الشم. أما الفيروس المخلوي التنفسي فيشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال الرضع وكبار السن، ويسبب التهابات حادة في الشعب الهوائية قد تستدعي التدخل الطبي. وتبقى نزلات البرد العادية الأكثر انتشارًا بين الأطفال، حيث تظهر في صورة انسداد بالأنف وسعال خفيف وتعب عام.

كيف تحمي نفسك من الفيروسات التنفسية؟

تجمع الهيئات الصحية العالمية على مجموعة إجراءات وقائية فعالة للحد من انتشار الفيروسات التنفسية، تبدأ بالحصول على اللقاحات الموسمية وعلى رأسها لقاح الإنفلونزا لكبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى لقاح كورونا للفئات المؤهلة ولقاح الفيروس المخلوي التنفسي للرضع وكبار السن والحوامل في الأسابيع الأخيرة من الحمل.

كما تؤكد التوصيات أهمية تهوية الأماكن المغلقة عبر فتح النوافذ خلال التجمعات المنزلية واستخدام المراوح لتحريك الهواء وتقليل تركيز الفيروسات، مع تجنب الأماكن المزدحمة السيئة التهوية قدر الإمكان. وتبرز ضرورة ارتداء الكمامة في المستشفيات والأماكن المزدحمة أو عند الشعور بأعراض البرد أو السعال، خاصة عند مخالطة كبار السن أو المرضى أصحاب المناعة الضعيفة.

وتشدد الإرشادات الصحية على أهمية النظافة الشخصية من خلال غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية واستخدام المطهرات الكحولية عند عدم توفر الماء والصابون، وتجنب لمس الوجه قبل تنظيف اليدين، إضافة إلى تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال باستخدام منديل أو بالمرفق.

كما يساعد دعم الجهاز المناعي بشكل كبير على الوقاية من الفيروسات، وذلك من خلال النوم الجيد لمدة تتراوح بين 7 و8 ساعات يوميًا، وشرب الماء والسوائل الدافئة، وتناول الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين سي والزنك، والابتعاد عن التدخين الذي يضعف المناعة ويزيد التهاب الجهاز التنفسي.

متى يجب البقاء في المنزل؟

يُنصح بالعزل المنزلي عند ارتفاع الحرارة أو الإصابة بسعال شديد أو صعوبة في التنفس، وكذلك في حال الشعور بإرهاق يمنع أداء الأنشطة اليومية، وذلك لتجنب نقل العدوى للآخرين، خاصة الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات مثل الأطفال وكبار السن.

الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروسات التنفسية

تضم الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات كلا من الحوامل وكبار السن فوق 65 عامًا والأطفال الرضع وأصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والربو وأمراض المناعة إضافة إلى مرضى الرئة والمدخنين بشكل كبير، مما يتطلب منهم اتخاذ احتياطات إضافية والالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية.

