صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
وصلوا 15.. الإدارية العليا تواصل تلقي الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
وزير الصحة يبحث مع وفد سعودي توطين تصنيع الدواء وتوسيع البرامج الصحية
محافظات

لمواجهة الأمطار والسيول.. رفع درجة الاستعداد القصوى بسفاجا قبل ذروة الشتاء

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى تزامنًا مع بداية موسم الشتاء، الذى يشهد سنويًا تقلبات جوية قد تصل إلى حد سقوط سيول على بعض المناطق الجبلية والصحراوية المحيطة بالمدينة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بضرورة مراجعة جاهزية مدن المحافظة للتقلبات الجوية المتوقعة، ورفع كفاءة البنية التحتية لمخرات السيول ومنظومة التعامل مع الأمطار الغزيرة.

ونفذت لجنة الطرق ومهمات ومخازن الإغاثة والسدود والبرابخ جولة ميدانية موسعة بعدد من المناطق بنطاق مدينة سفاجا، للوقوف على جاهزية مخرات السيول والتأكد من قدرتها على استيعاب كميات مياه الأمطار وتوجيهها بشكل آمن بعيدًا عن الكتل السكنية ومحاور المرور الرئيسية.

وشملت الجولة مراجعة المخرات الرئيسية والفرعية، وفحص السدود والبرابخ، والتأكد من خلو الممرات من أى عوائق أو تراكمات قد تعوق حركة جريان المياه، إلى جانب متابعة موقف معدات التدخل السريع ومهمات الإغاثة المخزنة تحسبًا لأى طوارئ محتملة.

كما راجعت اللجنة جاهزية نقاط التجمع وخطط الإخلاء، والتأكد من توافر وتشغيل معدات شفط وكسح المياه، وسيارات النقل، والمولدات الاحتياطية، ضمن خطة متكاملة وضعتها المدينة لتعزيز القدرة على الاستجابة الفورية والتعامل الآمن مع أى موجات من الطقس السيئ أو سقوط الأمطار الغزيرة والسيول خلال الفترة المقبلة.

اخبار البحر الاحمر مدينة الغردقة البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر

