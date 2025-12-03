لمواجهة الأمطار والسيول.. رفع درجة الاستعداد القصوى بسفاجا قبل ذروة الشتاء

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى تزامنًا مع بداية موسم الشتاء، الذى يشهد سنويًا تقلبات جوية قد تصل إلى حد سقوط سيول على بعض المناطق الجبلية والصحراوية المحيطة بالمدينة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بضرورة مراجعة جاهزية مدن المحافظة للتقلبات الجوية المتوقعة، ورفع كفاءة البنية التحتية لمخرات السيول ومنظومة التعامل مع الأمطار الغزيرة.

ونفذت لجنة الطرق ومهمات ومخازن الإغاثة والسدود والبرابخ جولة ميدانية موسعة بعدد من المناطق بنطاق مدينة سفاجا، للوقوف على جاهزية مخرات السيول والتأكد من قدرتها على استيعاب كميات مياه الأمطار وتوجيهها بشكل آمن بعيدًا عن الكتل السكنية ومحاور المرور الرئيسية.

وشملت الجولة مراجعة المخرات الرئيسية والفرعية، وفحص السدود والبرابخ، والتأكد من خلو الممرات من أى عوائق أو تراكمات قد تعوق حركة جريان المياه، إلى جانب متابعة موقف معدات التدخل السريع ومهمات الإغاثة المخزنة تحسبًا لأى طوارئ محتملة.

كما راجعت اللجنة جاهزية نقاط التجمع وخطط الإخلاء، والتأكد من توافر وتشغيل معدات شفط وكسح المياه، وسيارات النقل، والمولدات الاحتياطية، ضمن خطة متكاملة وضعتها المدينة لتعزيز القدرة على الاستجابة الفورية والتعامل الآمن مع أى موجات من الطقس السيئ أو سقوط الأمطار الغزيرة والسيول خلال الفترة المقبلة.