كارمن يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026

يشارك العرض المسرحي "كارمن" إخراج ناصر عبد المنعم إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج سامح بسيوني في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالقاهرة خلال الفترة من 10 إلي 16 يناير 2026.

وأعلنت لجنة اختيار العروض، برئاسة الدكتور يوسف عايدابي من دولة السودان، عن اختيار 15 عرضًا مسرحيًا فقط من مختلف الدول العربية للتنافس على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي، وجاء العرض المسرحي "كارمن" إنتاج البيت الفني للمسرح ضمن العروض التي اجتازت مراحل التقييم بنجاح.

وعبّر المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح عن سعادته واعتزازه بمشاركة العروض المصرية التابعة للبيت الفني للمسرح في المهرجانات الدولية، مشيرًا إلى أن قطاع المسرح حقق نجاحات واسعة خلال الفترة الماضية، من بينها مشاركة عرض "الملك لير" في افتتاح مهرجان قرطاج المسرحي بتونس، ومشاركة عرض "ذات والرداء الأحمر" في مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي.

يُذكر أن "كارمن" مأخوذة عن رواية الكاتب الفرنسي بروسبير ميريميه، دراماتورج محمد علي إبراهيم، وتتناول حياة كارمن الفتاة الغجرية المتمرّدة التي تمثل ثقافة الغجر في مواجهة ثقافة المدنية الإسبانية القائمة على النظام والقانون.



عرض "كارمن " بطولة ريم أحمد، ميدو عبد القادر، محمد حسيب، عبد الرحمن جميل، ميار يحيى، لمياء الخولي، أحمد علاء، عصام شرف الدين، وأحمد بدالي، إعداد موسيقى حازم الكفراوى ،استعراضات سالى احمد، ديكور و ملابس احمد شربي ، اضاءه ابو بكر الشريف، دراماتورجيا محمد علي ابراهيم، إخراج ناصر عبد المنعم.