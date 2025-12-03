ريهام عبد الغفور تستعيد ذكرى رحيل والدها بكلمات مؤثرة

أحيت الفنانة ريهام عبد الغفور ذكرى مرور عامين على وفاة والدها، الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، بكلمات مؤثرة نشرتها عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، عبّرت خلالها عن عمق اشتياقها وحزنها لفقدانه.

وكتبت ريهام في رسالتها التي لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها وزملائها:

"زي النهاردة من سنتين فقدت أكتر شخص بيحبني.. فقدت أكتر شخص بيفهمني ويسمعني.. فقدت الحضن اللي بيحسسني إن الدنيا بخير وإني في أمان… فقدت السند، فقدت الأب والإنسان الأعظم والأكرم والأحن… فقدت أبويا وحبيبي وصديقي المقرب".

وأضافت بكلمات مؤثرة تعكس حجم الألم الذي ما زال يلازمها:

"ربنا يرحمك يا حبيبي ويجمعني بيك في الجنة يا رب… وأسألكم الفاتحة والدعاء".

وتفاعل محبو الفنانة ريهام عبد الغفور مع منشورها، معبرين عن تضامنهم معها وداعين لوالدها بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أنه كان واحدًا من الفنانين أصحاب البصمة الواضحة في الدراما المصرية.