خالد طلعت: زيزو مع الأهلي أفضل بكتير من خوان بيزيرا مع الزمالك

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت أرقام نجمي الأهلي والزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب خالد طلعت: “بالأرقام زيزو مع الأهلي أفضل بكتير من خوان بيزيرا مع الزمالك”.

على الجانب الآخر، يستأنف الزمالك تدريباته غدًا، الخميس، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.