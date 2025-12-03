قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

صديق العمر.. «الونش» يوجّه رسالة لمحمود دونجا في أحدث ظهور | صور

الونش ومحمود دونجا
الونش ومحمود دونجا
سارة عبد الله

شارك محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك صورة تجمعه باللاعب محمود دونجا، في أحدث ظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر الونش رفقة دونجا من الحرم المكي، وكتب على صورتهما: “اخويا وحبيبي كل سنة وانت صديق العمر”.

الونش عبر انستجرام 

جدير بالذكر أن الجهاز  الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الخميس على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر .

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق لفريق الزمالك عن قراره باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامي أحمد حسام ميدو .

وكتب يانيك فيريرا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام:"  لقد علمت أن مقدم البرامج أحمد حسام ميدو وجّه اتهامات تشهيرية باطلة لا أساس لها من الصحة".

وأضاف :"نظرًا للإجراءات القانونية الجارية، سيتم اتخاذ اللازم قبل إصدار أي بيان إضافي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الادعاءات الكاذبة".

الزمالك محمود حمدي الونش محمود دونجا الونش نادي الزمالك دونجا

