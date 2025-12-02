حقيقة مفاوضات سيراميكا لضم أفشة في يناير

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود مفاوضات بين سيراميكا كليوباترا ومحمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي: لا عروض رسمية لرحيل أفشة



وفقًا لما علم صدي البلد، داخل القلعة الحمراء، لم يتلقَّ الأهلي أي عروض رسمية تخص انتقال أفشة في ميركاتو يناير، مشددًا على أن اللاعب ما زال مرتبطًا بعقد مستمر مع النادي، وأن الجهاز الفني لم يطلب رحيله في الفترة المقبلة.



إبراهيم عبدالجواد أوضح خلال تصريحات ببرنامج "ملعب أون" على قناة أون سبورت، أن أفشة لا يدخل ضمن اهتمامات سيراميكا على الإطلاق، وأن إدارة النادي لم تناقش فكرة التفاوض لضمه، مؤكدًا أن اللاعب خارج حسابات النادي في الشتاء.

لا صحة لعرض الـ8 ملايين جنيه



وأضاف عبدالجواد أن ما تردد بشأن تقديم سيراميكا عرضًا بقيمة 8 ملايين جنيه للتعاقد مع أفشة لمدة ستة أشهر فقط لا يمت للحقيقة بصلة، ووصفه بالشائعة التي لا تستند لأي معلومات موثوقة.



وفي ضوء هذه المستجدات، يتضح أن مستقبل أفشة ما زال مستقرًا داخل الأهلي، دون أي تحركات رسمية أو نوايا معلنة من إدارة النادي للموافقة على رحيله في فترة الانتقالات المقبلة، بينما لا توجد أي مفاوضات جدية من جانب سيراميكا كما تم تداوله.