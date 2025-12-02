هالاند يدخل التاريخ بهدفه رقم 100 في البريميرليج

واصل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صناعة الأرقام القياسية، بعدما دوّن إنجازًا جديدًا خلال مواجهة فريقه أمام فولهام، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كرافين كوتاج ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هالاند.. أسرع من يسجّل 100 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي



افتتح هالاند التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 17، ليصل إلى الهدف رقم 100 في البريميرليج بعد خوض 111 مباراة فقط، محققًا رقمًا تاريخيًا غير مسبوق.



وتفوّق النجم النرويجي بذلك على أساطير المسابقة، أبرزهم:

آلان شيرار الذي احتاج إلى 125 مباراة للوصول إلى 100 هدف.

هاري كين الذي وصل إلى نفس الرقم بعد 142 مباراة.



شهدت المدرجات حضور والد هالاند لمتابعة إنجاز ابنه عن قرب، كما تواجد المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، بينما اعتمد الفريق على تشكيل هجومي قوي بقيادة هدّافه المتألق.



يُعدّ وصول هالاند إلى 100 هدف بهذه السرعة إنجازًا يُضاف إلى مسيرته المبهرة منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي. ويؤكد هذا الرقم قدرته على مواصلة تحطيم الأرقام القياسية وتثبيت أقدامه كأحد أبرز المهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

بهذا الهدف، يكتب هالاند صفحة جديدة في سجله الذهبي، ويُثبت أن رحلته مع الأرقام القياسية ما زالت في بدايتها.