قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير الزراعة: ارتفاع الصادرات يؤكد قوة المنتج المصري .. وشكاوى الفراولة غير دقيقة
تسريبات .. الكشف عن تفاصيل المكالمة الحادة بين ترامب ونتنياهو عن اتفاق غزة
دفاع أطفال مدرسة سيدز: نحن أمام جريمة منظمة .. دائرة الاتهام تتسع
زينة: لو ممثل أو مخرج عملوا حاجات ضايقتني مستحيل أشتغل معاهم تاني
هالاند يدخل التاريخ بهدفه رقم 100 في البريميرليج
صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير البترول يبحث الشراكة وتبادل الخبرات مع نيجيريا فى التعدين
طقس بارد في الصباح .. والأرصاد: استمرار الأمطار على هذه المناطق
خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة
التضامن: اعتماد شهادة محو أمية للإعاقة الذهنية والسمعية
أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هالاند يدخل التاريخ بهدفه رقم 100 في البريميرليج

هالاند
هالاند
حمزة شعيب

واصل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صناعة الأرقام القياسية، بعدما دوّن إنجازًا جديدًا خلال مواجهة فريقه أمام فولهام، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كرافين كوتاج ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هالاند.. أسرع من يسجّل 100 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي


افتتح هالاند التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 17، ليصل إلى الهدف رقم 100 في البريميرليج بعد خوض 111 مباراة فقط، محققًا رقمًا تاريخيًا غير مسبوق.


وتفوّق النجم النرويجي بذلك على أساطير المسابقة، أبرزهم:

  • آلان شيرار الذي احتاج إلى 125 مباراة للوصول إلى 100 هدف.
  • هاري كين الذي وصل إلى نفس الرقم بعد 142 مباراة.


شهدت المدرجات حضور والد هالاند لمتابعة إنجاز ابنه عن قرب، كما تواجد المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، بينما اعتمد الفريق على تشكيل هجومي قوي بقيادة هدّافه المتألق.


يُعدّ وصول هالاند إلى 100 هدف بهذه السرعة إنجازًا يُضاف إلى مسيرته المبهرة منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي. ويؤكد هذا الرقم قدرته على مواصلة تحطيم الأرقام القياسية وتثبيت أقدامه كأحد أبرز المهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

بهذا الهدف، يكتب هالاند صفحة جديدة في سجله الذهبي، ويُثبت أن رحلته مع الأرقام القياسية ما زالت في بدايتها.

هالاند البريميرليج مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فصل معلم بمدرسة في السويس لقيامه بتقبيل تلميذ ابتدائي بطريقة غير لائقة

عبوة زيت جديدة في التموين

بعد طرح عبوة جديدة.. كم زجاجة زيت للفرد على التموين؟

الطبيب محمد المغربي

من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

الشيخ عويضة عثمان

أمين الإفتاء: قول "لا أدري" ليس عيبا بل منهج العلماء الكبار

البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية ينظم ندوة علمية حول الحفاظ على الآثار.. غدًا

الدكتور أسامة فخري الجندي

أسامة الجندي: المسابقة العالمية للقرآن هدفها نشر الوعي وتعظيم مكانة كتاب الله

بالصور

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT
الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT
الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

لنشات بحرية مسيرة وفرقاطات وربات قتالية.. حضور قوي لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بمعرض إيديكس 2025| صور

اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001
اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001
اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001

فيديو

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

منظومة حارس 2

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: جيل Z .. إلى أين يقود أفريقيا ؟

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

المزيد