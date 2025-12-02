قائمة بيراميدز في مواجهة كهرباء الإسماعيلية فى الدوري المصري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة كهرباء الإسماعيلية في إطار بطولة الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على كهرباء الإسماعيلية في الثامنة من مساء الأربعاء على استاد الإسماعيلية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس

وأدى الفريق مرانه الأخير في ملعبه بالدفاع الجوي قبل السفر إلى مدينة الإسماعيلية للمبيت بها حتى موعد المباراة.