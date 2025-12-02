شبانة: الاستهتار وغياب الانضباط وراء تعادل مصر مع الكويت

علّق الإعلامي محمد شبانة على تعادل منتخب مصر أمام الكويت في افتتاح مشواره بكأس العرب، معتبرًا أن المباراة شهدت قدرًا كبيرًا من الاستهتار وغياب التركيز، رغم تفوق الفراعنة الفني الواضح.

وقال شبانة، خلال ظهوره في برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "cbc"، إن الفريق يضم لاعبين أصحاب خبرة ويمكنهم تمثيل مصر في كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا رفضه وصف المنتخب الحالي بأنه "منتخب رقم 2"، خاصة أن العديد من عناصره تم اختيارهم ضمن القائمة المبدئية لحسام حسن.

وأضاف أن المنتخب المصري أهدر فرصًا عدة كانت كفيلة بحسم المباراة منذ الشوط الأول، مشيرًا إلى أن الفريق كان قادرًا على تسجيل خمسة أهداف على الأقل. وأوضح أن الكويت لم تُشكّل أي خطورة على المرمى المصري خلال أول نصف ساعة، بينما كان الفراعنة أخطر وأكثر استحواذًا.

وأكد شبانة أن غياب الانضباط التكتيكي ظهر بوضوح، خاصة في ركلات الجزاء، حيث طلب عمرو السولية تسديد الكرة بينما بدا عصام الحضري في حالة اعتراض، إضافة إلى خروج محمد شريف غاضبًا بعد استبداله، ودخول مروان حمدي في مشادة مع لاعبي الكويت بعد المباراة.

وأشار شبانة إلى أن حلمي طولان قدّم كل ما لديه، وأن المنتخب كان الأفضل في معظم فترات اللقاء، لافتًا إلى أن مستوى حارس الكويت كان متواضعًا، ما جعل إضاعة الفرص أكثر إحباطًا.

واختتم شبانة تصريحه بالتأكيد على أن مصر فقدت نقطتين كانتا في المتناول، معتبرًا أن التعادل يمثل إنجازًا بالنسبة للمنتخب الكويتي الذي ما زال في مرحلة البناء ويعتمد على لاعبين صغار السن.