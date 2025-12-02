قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير الزراعة: ارتفاع الصادرات يؤكد قوة المنتج المصري .. وشكاوى الفراولة غير دقيقة
تسريبات .. الكشف عن تفاصيل المكالمة الحادة بين ترامب ونتنياهو عن اتفاق غزة
دفاع أطفال مدرسة سيدز: نحن أمام جريمة منظمة .. دائرة الاتهام تتسع
زينة: لو ممثل أو مخرج عملوا حاجات ضايقتني مستحيل أشتغل معاهم تاني
هالاند يدخل التاريخ بهدفه رقم 100 في البريميرليج
صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير البترول يبحث الشراكة وتبادل الخبرات مع نيجيريا فى التعدين
طقس بارد في الصباح .. والأرصاد: استمرار الأمطار على هذه المناطق
خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة
التضامن: اعتماد شهادة محو أمية للإعاقة الذهنية والسمعية
أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب
رياضة

شبانة: الاستهتار وغياب الانضباط وراء تعادل مصر مع الكويت

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

علّق الإعلامي محمد شبانة على تعادل منتخب مصر أمام الكويت في افتتاح مشواره بكأس العرب، معتبرًا أن المباراة شهدت قدرًا كبيرًا من الاستهتار وغياب التركيز، رغم تفوق الفراعنة الفني الواضح.

وقال شبانة، خلال ظهوره في برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "cbc"، إن الفريق يضم لاعبين أصحاب خبرة ويمكنهم تمثيل مصر في كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا رفضه وصف المنتخب الحالي بأنه "منتخب رقم 2"، خاصة أن العديد من عناصره تم اختيارهم ضمن القائمة المبدئية لحسام حسن.

وأضاف أن المنتخب المصري أهدر فرصًا عدة كانت كفيلة بحسم المباراة منذ الشوط الأول، مشيرًا إلى أن الفريق كان قادرًا على تسجيل خمسة أهداف على الأقل. وأوضح أن الكويت لم تُشكّل أي خطورة على المرمى المصري خلال أول نصف ساعة، بينما كان الفراعنة أخطر وأكثر استحواذًا.

وأكد شبانة أن غياب الانضباط التكتيكي ظهر بوضوح، خاصة في ركلات الجزاء، حيث طلب عمرو السولية تسديد الكرة بينما بدا عصام الحضري في حالة اعتراض، إضافة إلى خروج محمد شريف غاضبًا بعد استبداله، ودخول مروان حمدي في مشادة مع لاعبي الكويت بعد المباراة.

وأشار شبانة إلى أن حلمي طولان قدّم كل ما لديه، وأن المنتخب كان الأفضل في معظم فترات اللقاء، لافتًا إلى أن مستوى حارس الكويت كان متواضعًا، ما جعل إضاعة الفرص أكثر إحباطًا.

واختتم شبانة تصريحه بالتأكيد على أن مصر فقدت نقطتين كانتا في المتناول، معتبرًا أن التعادل يمثل إنجازًا بالنسبة للمنتخب الكويتي الذي ما زال في مرحلة البناء ويعتمد على لاعبين صغار السن.

منتخب مصر الإعلامي محمد شبانة محمد شبانة الكويت كأس العرب كأس الأمم الأفريقية

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب

لنشات بحرية مسيرة وفرقاطات وربات قتالية.. حضور قوي لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بمعرض إيديكس 2025| صور

