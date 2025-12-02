ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على فولهام

حقق مانشستر سيتي فوزًا مثيرًا على فولهام بنتيجة 5-4، في واحدة من أكثر مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي إثارة خلال موسم 2025-2026، اللقاء الذي أُقيم مساء الثلاثاء على ملعب كرافين كوتاج، شهد تقلبات عديدة قبل أن يحسمه رجال بيب جوارديولا بصعوبة.



دخل مانشستر سيتي المباراة بقوة ونجح في التقدم بخمسة أهداف مقابل هدف، قبل أن يعود فولهام في الدقائق الأخيرة مسجلًا 3 أهداف متتالية، ليضع السيتي تحت ضغط كبير حتى صافرة النهاية.



ورغم الانتفاضة المفاجئة لفولهام، تمكن السيتي من الحفاظ على تقدّمه والخروج بانتصار مهم في سباق القمة.

السيتي يطارد آرسنال في الصدارة.

بهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف آرسنال المتصدر بـ30 نقطة، بينما تجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز 15.



وتتواصل مباريات الجولة غدًا الأربعاء، حيث يلتقي:

ليفربول × سندرلاند

آرسنال × برينتفورد

تشيلسي × ليدز

مانشستر يونايتد × وست هام



ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مان سيتي