تعليق غير متوقع من شوبير علي أداء لاعبي منتخب مصر: عندنا مشكلة واضحة

علق الإعلامي أحمد شوبير علي تعادل منتخب مصر والكويت عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير ‏:كنا منتظرين بداية أقوى من كده بكتير .. ضيعنا فرص كتير جدا الشوط الأول كان بسهولة ننهي أول ربع ساعة متقدمين بهدف واتنين.

و تابع :عندنا مشكلة واضحة من البداية في انهاء الفرص الكتير اللي أتيحت لأهداف، مكنش فيه حد قادر يخلص الكورة جوه الشباك، بالمناسبة مباراة الإمارات هتكون أصعب من مواجهتنا للكويت، بالتوفيق لمصر في القادم.

واقتنص منتخب مصر نقطة ثمينة من منتخب الكويت فى الوقت القاتل ،في المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب إستاد لوسيل فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس العرب 2025.

وافتتح منتخب الكويت التهديف فى الدقيقة 67، بعد كرة عرضية لصالح منتخب الكويت من ركلة ركنية عن طريق محمد دحام ليسدد فهد الهاجري رأسية رائعة داخل الشباك.

وأدرك منتخب مصر فى الدقيقة 87، عن طريق محمد مجدي قفشة.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة مؤقتاً برصيد نقطة وحيدة، وجاء منتخب الكويت فى المركز الثاني برصيد نقطة أيضاً.

وسدد غنام محمد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى الكويتبصعوبة بالغة في الدقيقة 2.

وأرسلت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق إسلام عيسى على رأس محمد النني الذي سدد كرة وصلت سهلة إلى حارس المرمى في الدقيقة 4.

وأهدر رجب نبيل هدف محقق لمنتخب مصر فى الدقيقة 13، بعد عرضية من إسلام عيسى تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز على أثرها ويسددها برأسية قوية ولكن فى الشباك من الخارج.