الزمالك يتمسك ببقاء سيف الجزيري بعد تألقه الأخير

قال مصدر بنادي الزمالك إن مسؤولي الأبيض يتمسكون باستمرار التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في صفوف الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد المستويات التي قدمها اللاعب في الفترة الأخيرة.

وأخطر أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق إدارة الكرة بضرورة استمرار الجزيري خاصة بعدما حجز اللاعب مكانًا أساسيًا بتشكيل الأبيض.

وكانت إدارة الكرة تخطط منذ فترة لتسويق الجزيري في يناير المقبل قبل أن يتمسك الجهاز الفني باستمرار اللاعب بعد المستويات التي قدمها مع الفريق.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر .

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق لفريق الزمالك عن قراره باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامي أحمد حسام ميدو .

وكتب يانيك فيريرا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام:" لقد علمت أن مقدم البرامج أحمد حسام ميدو وجّه اتهامات تشهيرية باطلة لا أساس لها من الصحة".

وأضاف :"نظرًا للإجراءات القانونية الجارية، سيتم اتخاذ اللازم قبل إصدار أي بيان إضافي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الادعاءات الكاذبة".

وجاءت تصرف فيريرا ردًا على هجوم ميدو خلال حلقته الأخيرة، على تصريحات المدرب البلجيكي التي اعتبرها مسيئة لنادي الزمالك عقب رحيله.

واتهم ميدو فيريرا بأنه تمت إقالته في وقت سابق بالدوري البلجيكي بسبب شبهة تلاعب في النتائج، مؤكدًا أن تدريب الزمالك كان فرصة تاريخية بالنسبة له .