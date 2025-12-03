حارس… منظومات مصرية بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة

تستمر فعاليات النسخة الرابعة لمعرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2025 والذي يقام في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر بأرض المعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

وتفقد "صدى البلد" جناح الهيئة العربية للتصنيع حيث عرضت الهيئة منظومة حارس - 2، وهي منظومة متكاملة من وسائل الكشف ووسائل المجابهة للطائرات بدون طيار، والمتناهية الصغر، صمم حارس - 2 لاكتشاف الطائرات الموجهة بدون طيار رداريًا وإلكترونيًا وتأكيد وتمييز الأهداف بواسطة نظام كهروبصري مدمج ومن ثم اختيار وسيلة المجابهة المناسبة من بين عدد من وسائل المجابهة السلبية والإيجابية، وتتكامل وسائل الكشف ووسائل المجابهة من خلال مركز قيادة يتيح لأنظمتها العمل في تناغم لكشف ومجابهة الطائرات الموجهة بدون طيار.

وتتميز منظومة حارس 2 بكافة أنظمته الفرعية على عربة مدرعة طراز فهد، ما يؤهله للاستخدام في حماية القوات في ميادين القتال بكفاءة ومرونة عالية، كما أنها تمتلك منظومة ردار ثنائي الأبعاد والحيز الترددي لمحدد الإتجاه الاسلكي 300 - 600ميجا هرتز ومدى محدد الإتجاه الاسلكي حتى 5 كيلومتر ومدى النظام الكهروبصري حتى 1 كيلومترـ والإعاقة على أنظمة GNSS إعاقة دائرية 360 درجة ومدى الإعاقة على أنظمة GNSS 5 كيلومتر والإعاقة على وصلة البيانات إعاقة دائرية 360 درجة ومدى الإعاقة على وصلة البيانات 4 كيلة متر =، وبندقية إعاقة موجهة بمدى 1.5 كيلومتر.