دعما لـ ذوي الهمم.. فتح حسابات وإصدار بطاقات مجانية للمواطنين بالبنوك

بدأت البنوك العاملة في السوق المصرية، في فتح الحسابات دون أي رسوم، بداية من 1 حتى 15 ديسمبر، وذلك في إطار مشاركة القطاع المصرفي في احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم، والتي تُعد آخر فعاليات الشمول المالي خلال عام 2025.

حسابات بنكية مجانية احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم

بشاركة 36 بنكًا، وتحت إشراف البنك المركزي المصري، انطلقت يوم الاثنين 1 ديسمبر، فعاليات احتفال البنوك في مصر باليوم العالمي لذوي الهمم، بفتح البنوك حسابات واصدار البطاقات مجاناً للمواطنين، بهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الجميع من الوصول للخدمات المصرفية بسهولة.

وتحركت قوافل الموظفين، لتجوب الجامعات والأندية ومراكز الشباب لتسهيل وصول الخدمات للمواطنين الراغبين في فتح حسابات بنكية مجانية بدون أي رسوم، وهو ما قوبل بتفاعل من المواطنين في كل مكان .

الخدمات المجانية خلال الفعاليات

حدد البنك المركزي عددا من الخدمات المجانية، يتم تقديمها للمواطنين لدعم فعاليات الشمول المالي خلال تلك الفترة، وتشمل:

ـ فتح الحسابات بدون حد أدنى للرصيد.

ـ إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا.

ـ إصدار البطاقات المدينة.

ـ إصدار المحفظة الإلكترونية.

ـ تفعيل خدمات الإنترنت والموبايل البنكي.

ـ تقديم أنشطة التثقيف المصرفي والتوعية المالية للمواطنين.

فعاليات الشمول المالي لعام 2026

تشمل قائمة فعاليات الشمول المالي التي تحتفل بها البنوك كل عام، احتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، واليوم العربى للشمول المالي من 1 إلى 30 إبريل، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمى للشباب.

ومن 1 إلى 15 سبتمبر احتفالية الفلاح بمناسبة عيد الفلاح، واحتفالية الإدخار من 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالى واليوم العالمى للادخار، واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوى الهمم.

عروض بنك مصر المجانية احتفاءً بـ ذوي الهمم

أعلن بنك مصر، عن تقديم باقة من المزايا والعروض المجانية بمناسبة فعالية الشمول المالي “اليوم العالمي لذوي الهمم”، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر 2025.

وتشمل العروض:

ـ فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير للعملاء الجدد من الأفراد الطبيعيين بدون رسوم وبدون حد أدنى لفتح الحساب.

ـ إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجاناً لجميع الحسابات الجديدة.

ـ إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً مجاناً للعملاء الراغبين.

ـ ضمن برنامج الشباب، يتم فتح الحسابات مجاناً للعملاء من 15 سنة إلى 21 سنة، مع إصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجاناً.

ـ وأكد البنك أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعمه لجهود الشمول المالي وتمكين مختلف الفئات، بما في ذلك ذوي الهمم والشباب، من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة ويسر.