قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيدة انتصار السيسي: وجود أصحاب الهمم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن
الأنباء اللبنانية: مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها
الرئاسة الفلسطينية: لا استقرار بالمنطقة دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية
موعد مباراة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
احذر.. العبث بمعدات السكة الحديد يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
مفيش خروقات.. الائتلاف المصري يتابع عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى
طلعوه من الميه متوفي| تصريحات صادمة من والد أحد المتسابقين عن السباح يوسف محمد
تأخر التصويت في بعض لجان إعادة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى بسبب سوء الأحوال الجوية
حسام عبدالمجيد ينتظر عرض قطري وآخر برتغالي للرحيل عن الزمالك
بعد تطبيقها بالبحيرة والقاهرة.. إجراءات مكافحة فيروس ماربورج تصل مدارس الجيزة
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025
التعليم العالي وقطاع الأعمال يطلقان خطة لإنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة بإقليم الدلتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

دعما لـ ذوي الهمم.. فتح حسابات وإصدار بطاقات مجانية للمواطنين بالبنوك

البنوك المصرية
البنوك المصرية
خالد يوسف

بدأت البنوك العاملة في السوق المصرية، في فتح الحسابات دون أي رسوم، بداية من 1 حتى 15 ديسمبر، وذلك في إطار مشاركة القطاع المصرفي في احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم، والتي تُعد آخر فعاليات الشمول المالي خلال عام 2025.

حسابات بنكية مجانية احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم

بشاركة 36 بنكًا، وتحت إشراف البنك المركزي المصري، انطلقت يوم الاثنين 1 ديسمبر، فعاليات احتفال البنوك في مصر باليوم العالمي لذوي الهمم، بفتح البنوك حسابات واصدار البطاقات مجاناً للمواطنين، بهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الجميع من الوصول للخدمات المصرفية بسهولة.

وتحركت قوافل الموظفين، لتجوب الجامعات والأندية ومراكز الشباب لتسهيل وصول الخدمات للمواطنين الراغبين في فتح حسابات بنكية مجانية بدون أي رسوم، وهو ما قوبل بتفاعل من المواطنين في كل مكان . 

الخدمات المجانية خلال الفعاليات 

حدد البنك المركزي عددا من الخدمات المجانية، يتم تقديمها للمواطنين لدعم فعاليات الشمول المالي خلال تلك الفترة، وتشمل: 

ـ فتح الحسابات بدون حد أدنى للرصيد.

ـ إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا.

ـ إصدار البطاقات المدينة.

ـ إصدار المحفظة الإلكترونية. 

ـ تفعيل خدمات الإنترنت والموبايل البنكي. 

ـ تقديم أنشطة التثقيف المصرفي والتوعية المالية للمواطنين.

فعاليات الشمول المالي لعام 2026

تشمل قائمة فعاليات الشمول المالي التي تحتفل بها البنوك كل عام، احتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، واليوم العربى للشمول المالي من 1 إلى 30 إبريل، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمى للشباب.

ومن 1 إلى 15 سبتمبر احتفالية الفلاح بمناسبة عيد الفلاح، واحتفالية الإدخار من 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالى واليوم العالمى للادخار، واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوى الهمم.

عروض بنك مصر المجانية احتفاءً بـ ذوي الهمم

أعلن بنك مصر، عن تقديم باقة من المزايا والعروض المجانية بمناسبة فعالية الشمول المالي “اليوم العالمي لذوي الهمم”، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر 2025.

وتشمل العروض:

ـ فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير للعملاء الجدد من الأفراد الطبيعيين بدون رسوم وبدون حد أدنى لفتح الحساب.

ـ إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجاناً لجميع الحسابات الجديدة.

ـ إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً مجاناً للعملاء الراغبين.

ـ ضمن برنامج الشباب، يتم فتح الحسابات مجاناً للعملاء من 15 سنة إلى 21 سنة، مع إصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجاناً.

ـ وأكد البنك أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعمه لجهود الشمول المالي وتمكين مختلف الفئات، بما في ذلك ذوي الهمم والشباب، من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة ويسر.

ذوي الهمم فتح حسابات بطاقات مجانية للمواطنين بالبنوك البنوك العاملة في السوق المصرية القطاع المصرفي اليوم العالمي لذوي الهمم الشمول المالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

ترشيحاتنا

وزيرا التنمية المحلية والمالية

دعم المحافظات في تنفيذ مشروعات.. البيئة والمالية تبحثان الملفات المشتركة

صورة تذكارية للحضور

العمل تشارك بمؤتمر “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية” بالقاهرة

وزير الزراعة

الزراعة: التعاون مع أكاديمية سيشوان الصينية خطوة لتحقيق تعزيز الأمن الغذائي

بالصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور

كوريا الجنوبية تعرض المدفع K9 والطائرة FA50 خلال جناحها بمعرض إيديكس 2025

الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025
الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025
الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025

كيف تفرق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة

كيف تفرّق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة
كيف تفرّق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة
كيف تفرّق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد