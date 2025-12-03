سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 3-12-2025

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، فى البنوك المصرية دون سقف الـ48 جنيه.
وثبت سعر الدولار، بالبنك المركزى المصرى عند، 47.44 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
- 47.47 جنيه للشراء.
- 47.57 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
- 47.46 جنيه للشراء.
- 47.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجارى الدولى "cib"
- 47.47 جنيه للشراء.
- 47.57 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
- 47.45 جنيه للشراء.
- 47.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى
- 47.43 جنيه للشراء .
- 47.53 جنيه للبيع .
سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى
- 47.45 جنيه للشراء.
- 47.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول
- 47.45 جنيه للشراء.
- 47.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
- 47.45 جنيه للشراء.
- 47.55 جنيه للبيع.