محافظ الإسكندرية يوجه بتقديم كامل الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة

وجه محافظ الإسكندرية، أحمد خالد، بتقديم كامل الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة ، وحملة "الــ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة".



وأشار المحافظ، في بيان صحفي، اليوم/الأربعاء/، إلى حدة تكافؤ الفرص بحي وسط، عقدت ندوة توعوية وورشة عمل بجمعية القلب الأبيض لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة الحضرة الجديدية بدائرة الحي؛ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لتحدي الإعاقة ، وحملة "الــ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة".



وتناولت الندوة، التوعية بضرورة منع العنف ضد المرأة، وختان الإناث وأضراره علي الفتيات، وزواج القاصرات وخطورته على صحة الأنثي، وزواج القاصرات وأضراره .



كما تم تنظيم ورشة عمل، عن كيفية تجميع المجسمات لتكوين شكل واضح، وكيفية التفرقة بين الأحجام والألوان والحروف، حضرها 20 طفلا من متحدي الإعاقة؛ بهدف دمجهم في المجتمع وصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم.



وأعلنت إدارة الجمعية عن استخراج شهادات الرقمي مجانا لذوي الهمم بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة وعن فتح فصول جديدة لمحو الأمية.