«الشعب الجمهوري» يتابع سير المرحلة الأولى من انتخابات النواب في 19 دائرة

تواصل غرفة العمليات المركزية لحزب الشعب الجمهوري متابعة سير عملية التصويت للمصريين في الداخل ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والخاصة بـ19 دائرة انتخابية، وذلك عبر منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة لضمان انضباط العملية الانتخابية وتدفّق المعلومات من مقار الاقتراع إلى الغرفة المركزية بشكل دقيق وسريع.

ويشرف على غرفة العمليات المركزية اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وأحمد الألفي، الأمين المساعد لشئون التنظيم والعضوية – أمين التنظيم المركزي للحزب، اللذان يتابعان بدقة التقارير الواردة من غرف العمليات الفرعية بالمحافظات بشأن مؤشرات الإقبال، وسير العملية الانتخابية داخل اللجان، وأي مستجدات قد تطرأ خلال ساعات التصويت.

وخلال اجتماع غرفة العمليات المركزية، أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة أن حزب الشعب الجمهوري يتعامل مع العملية الانتخابية باعتبارها مسئولية وطنية كبرى تتطلب جاهزية عالية واستعدادًا تنظيميًا شاملاً.

وقال الأمين العام للحزب إن غرفة العمليات لا تعمل بمعزل عن الواقع الميداني، بل ترتكز على شبكة اتصال واسعة تُمكّن أعضاء الغرفة من تكوين صورة استراتيجية واضحة عن اليوم الانتخابي، بما يساعد في اتخاذ قرارات دقيقة تعزّز من انتظام العملية الانتخابية وتضمن تيسيرها للمواطنين.

من جانبه، أوضح أحمد الألفي أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا برصد مؤشرات المشاركة في الدوائر المختلفة وتحليلها لحظة بلحظة، من خلال غرفة العمليات المركزية التي تعتمد على منظومة اتصال متقدمة تتيح تدفق المعلومات من جميع المحافظات المنوطة بصورة مستمرة.

وأضاف أمين التنظيم المركزي أن غرفة العمليات المركزية تتابع أدق تفاصيل المشهد داخل اللجان؛ بدءًا من انتظام العملية الانتخابية وانضباط الإجراءات، مرورًا برصد حركة الإقبال وتحليل مؤشراتها، وصولًا إلى متابعة أي ملاحظات أو مستجدات يتم رصدها ميدانيًا، بما يتيح التدخل السريع والتعامل الفوري معها، لضمان سير العملية الانتخابية بأعلى مستويات الانضباط والدقة.