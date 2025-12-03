أحدث الأسلحة الدفاعية في العالم تستعرضها الصين في معرض إيديكس 2025.. صور

﻿تستمر فعاليات اليوم الثالث من النسخة الرابعة لمعرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2025 والذي يقام في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر بأرض المعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل الجناح الصيني في معرض إيديكس 2025، حيث شاركت كبرى الشركات والمؤساسات الصناعية الدفاعية الصينية بمنتجات متميزة في المعرض، وقامت بعرض أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الصناعات العسكرية والتسليح والدفاع.

وقد تواجدت أكثر من 10 شركات مختلفة ومتنوعة ومتخصصة في الجناح الصيني بالمعرض، وتنوعت المنتجات العسكرية ما بين "الطائرات بدون طيار - والمدرعات - والدبابات - والمدفعية - الدفاع الجوي - الصواريخ - السفن الحربية الغواصات - الطائرات المقاتلة - أنظمة الاتصالات - الأقمار الصناعية - الردارات - أجهزة الحرب الإلكترونية - المسيرات البحرية - الأسلحة الخفيفة - المدافع - أجهزة الاسلكي - أجهزة الرؤية الليلية".

شركة CETS

كانت البداية مع شركة CETS الصينية والتي تعمل في مصر منذ أكثر من 20 عامًا والتي تتميز بأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والردارات وأنظمة الحرب الإلكترونية وأجهزة الرؤية الليلية وطائرات الاستطلاع.

شركة CJAIE

كما تفقد "صدى البلد جناح شركة CJAIE الصينية والذي يتميز بعرض منتجات عسكرية كـ المركبات والمدرعات.

شركة ELINC

كما تفقد "صدى البلد أيضا جناح شركة ELINC الصينية والذي يتميز بعرض منتجات عسكرية كـ الردارات وأنظمة الحرب الإلكترونية.

شركة CPMIEC

وتميز جناح شركة CPMIEC الصينية بعرض منتجات عسكرية كـ الردارات وأنظمة الحرب الإلكترونية والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الجوالة وأنظمة مجابهة الطائرات بدون طيار.

شركة ALIT

فيما تميز جناح شركة ALIT الصينية بعرض منتجات عسكرية كـ أنظمة الحرب الإلكترونية والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الجوالة وطائرات بدون طيار.

شركة CSSC

وتفقد "صدى البلد جناح شركة CSSC الصينية المتخصصة في المجال البحري وأنظمة الحرب الإلكترونية والردارات والطوربيدات.

شركة CATIC

كما تفقد أيضا جناح شركة CATIC الصينية المتخصصة في مجال الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار وطائرات التدريب

العلاقات العسكرية المصرية الصينية

وتتميز العلاقات العسكرية المصرية الصينية بالطابع الإستراتيجي، حيث تخدم الأسلحة الصينية داخل صفوف القوات المسلحة، وتتنوع ما بين "طائرات بدون طيار - أنظمة قيادة وسيطرة - ردارات ومنظومات صاروخية - أجهزة إشارة - ومقذوفات المضادة للدبابات - والأقمار الصناعية وعلوم الفضاء"، ويتم التصنيع المحلي لطائرة التدريب k8 داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع.

ويشارك في معرض إيديكس 2025 نحو 500 شركة عالمية في مجال التسليح والأمن وبحضور أكثر من 100 وفد عسكري و25 جناح دولي ومشاركة أكثر من 100 دولي في المعرض الذي يعد من أبرز الفعاليات الدفاعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويضم إيديكس 2025 عدد من كبرى الشركات المتخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناء السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والإتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من الأسلحة مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الإبتكارات فى مختلف المجالات من خلال المعرض.