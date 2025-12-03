رساله غاضبة من شوبير الزمالك بسبب قضية مصدق

علق الإعلامي أحمد شوبير، على أزمة نادي الزمالك مع التونسي صلاح مصدق لاعب الفريق السابق، وذلك بعد فسخ عقده .

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي:" الزمالك بيحاول يعمل تسويات مع التونسي صلاح مصدق بعد ما فسخ عقده".

وتابع قائلاً:" مجلس إدارة نادي الزمالك عاوزين يدوله مستحقاته المتأخرة بس من غير قيمة العقد كاملة، مع إن اللوائح في صف اللاعب، طيب هو ليه ماخدتوش خطواتكم صح من البداية وسددتوله وهو بيلعب".

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الخميس على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر .

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.